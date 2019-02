Strafanzeigen gegen Zaev und Dimitrov abgelehnt

Skopje (APA) - Eine Strafanzeige der führenden nordmazedonischen nationalistischen nicht-staatlichen Organisation „Mazedonischer Weltkongress“ gegen Premier Zoran Zaev und Außenminister Nikola Dimitrov ist am Mittwoch von der dafür zuständigen Staatsanwaltschaft in Skopje als grundlagenlos abgelehnt worden.

Die Organisation beschuldigte im September die zwei Spitzenpolitiker, durch die Vereinbarung über die Lösung des langjährigen Namensstreites zwischen Skopje und Athen des Hochverrats und mehrerer anderer Straftaten. Nach Ansicht der Organisation hätten sie nämlich im Widerspruch zu ihrer Verfassungspflicht gehandelt, die Verfassungsordnung und Souveränität des Landes zu wahren.

Die Staatsanwaltschaft teilte laut Medienberichten in Skopje mit, dass sie in der Vorgangsweise der zwei Politiker keine Elemente für die angelasteten Straftaten entdeckt habe.

Skopje und Athen hatten im Juni 2018 vereinbart, dass Mazedonien seinen Namen in Nordmazedonien ändern würde. Der neue Name ist seit dem 12. Februar in Kraft.