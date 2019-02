Medienvertreter fordern Regeln für globale Online-Plattformen

Brüssel (APA) - Vertreter der European Broadcasting Union (EBU) und der Association of Commercial Broadcasters (ACT) haben am Dienstag in Brüssel in einer Erklärung die Europäische Politik aufgefordert, sich mit der bisher ungeregelten Rolle und Verantwortung der globalen Online-Plattformen auseinanderzusetzen. Dadurch solle der Zugang der Bürger zu vertrauenswürdigen Nachrichten sichergestellt werden.

Für den ORF unterzeichnete Generaldirektor Alexander Wrabetz die Erklärung. „Es ist höchste Zeit, klare Spielregeln für die globalen Online-Plattformen auf europäischer Ebene festzulegen und ein Level Playing Field zu schaffen“, betonte Wrabetz. Freier, kritischer Journalismus und unabhängige Information der Bürgerinnen und Bürger gehörten zu den Bausteinen der Demokratie. Voraussetzung dafür sei „ein funktionierendes Medienökosystem aus öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Medienunternehmen, das durch die Online-Giganten zunehmend untergraben wird!“