Bildung auf Rädern: „...dann kommt die Schule eben zu den Schülern“

Dhaka/Wien (APA) - „Wenn die Schüler nicht zur Schule kommen, kommt die Schule eben zu den Schülern“. Das Konzept von Faridul Hasan Shuvo klingt einfach. Dabei versucht der violette „Mobile Quality School Bus“, der nicht zuletzt dank österreichischer Hilfe durch Bangladeschs Hauptstadt Dhaka fährt, ein schwieriges Problem zu lösen: Er soll Kinder mit Bildung vertraut machen, deren Eltern sie lieber arbeiten sehen.

„Manche Väter und Mütter hier sehen das große Konzept nicht, sie erkennen nicht, wie wichtig Bildung ist“, erklärte Faridul Hasan, der Jugendkoordinator des von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeits-NGO „Hope87“ unterstützten Projekts, am Mittwoch zu APA und Servus TV, nachdem der Bus vor jenem Hotel vorgefahren war, in dem Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) während ihres Besuchs in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka residierte.

„Sie sagen uns dann: Wenn die Kinder vier Stunden in die Schule gehen, dann bringen sie nichts nach Hause mit. Gehen sie aber vier Stunden arbeiten, kommen sie wenigstens mit ein bisschen Essen oder ein paar Säckchen Reis heim.“ Dass Bildung der nächsten Generation vielleicht ein besseres Leben ermöglich kann, davon seine viele Menschen in Bangladesch nur schwer zu überzeugen, meint Faridul Hasan.

Mit dem Bus komme das Bildungsangebot aber wenigstens näher an die Menschen heran. Er fahre tagtäglich in die Slums und lade die Buben und Mädchen mit fröhlichem Gehupe zum Unterricht ein. Dieser wird dann im Fahrzeug selbst abgehalten. Auf dem Lehrplan stehen vor allem bengalischer Sprachunterricht und Mathematik. Derzeit gebe es in Dhaka 139 Buben und Mädchen, die derart regelemäßig einen Schulunterricht besuchen, weiß Faridul Hasan. Weitere 300 kommen zumindest sporadisch in den Genuss eines Buchstabensalats oder einer Zahlenspielerei. „Sie müssen arbeiten, um bei der Ernährung der Familie mitzuhelfen“, weiß der Jugendkoordinator, „sie können nicht jeden Tag in die Schule kommen.“

Beachtlich sind aber die Erfolge. Im vergangenen Jahr, erzählt Faridul Hasan sichtlich stolz, haben immerhin 17 Burschen und Mädchen, die früher keine Chance auf Bildung gehabt hätten, die Aufnahmeprüfung für eine Höhere Bildende Schule geschafft. Andere erlernen wenigstens das Nötigste. Dabei sind es nicht nur Kinder, die auf den Schulbus aufspringen, es sind Jugendliche und Erwachsene darunter. „Manche sind 25, 26 Jahre alt“, sagt Faridul Hasan, der selbst wohl kaum älter ist.

Außenministerin Karin Kneissl zeigte sich von dem Projekt und dem Engagement von „Hope87“ sichtlich beeindruckt. Zu sehen, unter welch prekären Umständen manche Menschen versuchen würden, doch noch etwas zu erlernen, gehe ihr „durch Mark und Bein“, sagte Österreichs Chefdiplomatin. Dann musste sie aber selbst mit der diplomatischen Wagenkolonne weiterziehen. Etwas überraschend war am Mittwochabend (Ortszeit) ein Termin bei Staatspräsident Abul Hamid eingeschoben worden. Dafür wurde das an sich geplante Treffen mit Regierungschefin Sheikh Hasina ebenso abgesagt wie die Mitternachtseinlage beim „Monument der Muttersprache“ in Dhaka.

Beim Denkmal Shaneed Minar hätte Kneissl an einer Zeremonie samt Kranzniederlegung teilnehmen sollen, weil in Bangladesch am Donnerstag (21. Februar) der „Tag der Muttersprache“ feierlich begangen wird. Das Muttersprachen-Monument erinnert an die bangladeschischen Studenten, die vor der Eigenständigkeit des Landes im Rahmen der Bewegung für die Anerkennung des Bengalischen als Staatssprache in Pakistan bei Demonstrationen im Februar 1952 ihr Leben ließen. Das Denkmal soll auch an die Bedeutung der bengalischen Sprache für die soziale und kulturell Entwicklung von Bangladesch erinnern.

Im Zuge der Teilung Indiens 1947 war die historische Region Bengalen in einen indischen Teil - heute Unionsstaat Westbengalen - und in einen pakistanischen Teil - das heutige Bangladesch - geteilt worden. Historisch gesehen war die 1972 verkündete Unabhängigkeit Bangladeschs im Grunde einer bengalischen Nationalbewegung gegen die Tausende Kilometer entfernte, anderssprachige pakistanische Führung zu verdanken. Ein Grund, warum die „Muttersprache“ in Bangladesch so wichtig ist.