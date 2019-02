Ungarischer Präsident will Anti-Juncker-Kampagne nicht kommentieren

Wien (APA) - Der ungarische Staatspräsident Janos Ader will die ungarische Regierungskampagne gegen den scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker nicht kommentieren. „Während meiner Amtszeit hat es schon viele Wahlen in Ungarn gegeben. (...) Ich habe keine Kampagne kommentiert. So will ich es auch jetzt halten“, sagte er am Mittwoch in Wien.

Ader stellte mit dieser Aussage indirekt eine Verbindung der Plakatkampagne mit den kommenden EU-Wahlen her. Die ungarische Regierung von Viktor Orban hat einen derartigen Zusammenhang dementiert. Auf dem Plakat ist Juncker gemeinsam mit dem ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros - dem erklärten öffentlichen Feindbild der Orban-Regierung - zu sehen. Daneben heißt es: „Sie haben auch ein Recht zu wissen, was Brüssel vorhat.“ Juncker und Soros wird darauf die Förderung der Migration nach Europa vorgeworfen. Die EU-Kommission hatte am Dienstag empört auf die Kampagne reagiert.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommentierte die Kampagne seinerseits mit den Worten, der Vorwurf, dass Juncker illegale Migration fördere, sei „unhaltbar“. Aber „man sollte Dinge zu Beginn eines Wahlkampfs nicht überbewerten“. Er forderte darüber hinaus alle EU-Länder auf, gerade im Wahlkampf „nicht zuzulassen, dass neue Risse entstehen“.

Es war erst der zweite offizielle Besuch Aders in Wien, seit er 2012 das oberste Staatsamt in Ungarn übernommen hatte. Die beiden Präsidenten hoben indes vor allem die Gemeinsamkeiten hervor, insbesondere ihr gemeinsames Engagement für den Klimaschutz. Van der Bellen erinnerte daran, dass sein ungarischer Amtskollege einer der ersten gewesen war, der seine Initiative vor der Klimakonferenz (COP24) im polnischen Kattowitz (Katowice) Ende des Vorjahres unterstützt hatte. Dem Appell zu rascherem und entschlossenerem Handeln schlossen sich damals insgesamt rund 20 Staats- und Regierungschefs an, darunter auch jene der größten EU-Länder Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien.