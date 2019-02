Karfreitag: Erneut Kritik von ÖGB, AK und FCG

Wien (APA) - Arbeiterkammer, Gewerkschaft und die Opposition haben am Mittwoch erneut Kritik an der von der Regierung geplanten Neuregelung zum Karfreitag geübt. AK-Präsidentin Renate Anderl verwies in einer Aussendung auf „viele rechtliche Probleme“ , die sich noch ergeben würden, denn es gebe keine halben Feiertage im System des österreichischen Arbeitsrechts.

So stelle sich etwa die Frage, was passiere, wenn man den ganzen Karfreitag freihaben will, so Anderl. „Da an Feiertagen kein Urlaubsverbrauch stattfinden darf, wäre man darauf angewiesen, dass der Arbeitgeber dem Verbrauch von Zeitguthaben zustimmt“, so die AK-Präsidentin. Habe man kein Zeitguthaben, dann sei ein freier Karfreitag „im Gegensatz zu bisher eigentlich nicht möglich“. Eine neue Gleichheitswidrigkeit könnte laut Anderl u.a. bei Schichtdienst oder anderer Lage der Arbeitszeit stecken. „Menschen, die planmäßig Frühdienst haben, oder in Teilzeit nur am Vormittag arbeiten, wären schlechter gestellt, als Menschen, die am Nachmittag Dienst hätten.“

Kritik kam auch von der Fraktion der Christgewerkschafter: „Die nunmehr verordnete völlig unheilige Karfreitagslösung der Regierung bringt mehr Probleme als sie löst“, erklärte Fritz Pöltl, FCG-ÖAAB-Spitzenkandidat bei der kommenden Wiener AK-Wahl. „Nicht nur, dass die völlig überzogene Forderung nach dem Gleichheitsgrundsatz nunmehr Beschäftigte mit einem evangelischen oder altkatholischen Religionsbekenntnis sogar schlechter stellt als davor, würden nun in den Lohnverrechnungen noch zusätzlich ungeahnte Probleme entstehen“, meinte er.

„Die Details der Halbfeiertagslösung müssen in Kollektivverträgen grundsätzlich festgelegt werden“, forderte Pöltl. Es sei „notwendig, dass der Karfreitag in allen Kollektivverträgen als ganzer Feiertag festgelegt wird, wie dies in einigen Branchen schon der Fall ist“.

Kritik kam am Mittwoch auch neuerlich von der Opposition: „Ein ganzer gesetzlicher Feiertag für Alle ist die einzig faire Lösung“, sagte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. „Der Irrsinn, den die Regierung vorgelegt hat, muss mit allen Möglichkeiten gestoppt werden.“ Bundeskanzler Kurz habe mit seiner Aussage, wonach „niemandem etwas weggenommen werden soll“ schlichtweg gelogen: „Was ist mit denjenigen, die jetzt schon einen ganzen Tag frei hatten?“, fragte Muchitsch und sprach von einem „Regierungspfusch“.

Auch NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn bezeichnete die geplante Regelung als eine „Pfuschregelung“. Sie sei „ein Freifahrtschein für Prüfer und eine Quälerei für Klein- und Mittelbetriebe“.

Bruno Rossmann von der Liste Jetzt ortete eine „typisch ‚österreichische Lösung‘“ und einen „faulen Kompromiss“. Der Vorschlag der Regierung würde das EuGH-Urteil ad absurdum führen, denn die Ungleichbehandlung von Religionsbekenntnissen werde gegen eine Ungleichbehandlung von Früh- und Spätschicht getauscht. Geht es nach Rossmann, dann solle sich die Debatte „nicht bloß um einen Feiertag auf oder ab“ drehen: „Wir sollten uns nicht darüber unterhalten, ob wir acht Stunden mehr oder weniger im Jahr arbeiten, sondern ob es drei bis fünf Stunden pro Woche weniger sein sollten.“

Nichts hält auch die Wiener Wirtschaftskammer vom Vorschlag. „Aus wirtschaftlicher Sicht finde ich das nicht gut“, sagte Präsident Walter Ruck im Rahmen einer Pressekonferenz. „Wir haben in Österreich schon ohne den Karfreitag 13 Feiertage. Ich sehe nicht ein, warum wir gerade da Vorreiter spielen sollen.“