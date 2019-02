Wiener Börse (Einheitswerte) - Sechs Gewinner, ein Titel unverändert

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Mittwoch sechs Kursgewinnern einem unveränderter Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank Stämme mit 2.437 Aktien (Einfachzählung).

Die größten Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Volksbank Vorarlberg mit plus 12,50 Prozent auf 36,00 Euro (100 Stück), SW Umwelttechnik mit plus 6,90 Prozent auf 15,50 Euro (140 Aktien) und Frauenthal mit plus 1,64 Prozent auf 24,80 Euro (210 Aktien).

Im direct market plus legten lediglich die Aktien von startup300 um 3,75 Prozent auf 8,30 Euro zu (1.750 Aktien).