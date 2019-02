Ärger in London - Warten auf deutsche Waffen für Saudi-Arabien

Berlin/Riad (APA/Reuters) - Der deutsche Rüstungsexport-Stopp nach Saudi-Arabien trifft neben dem Wüstenkönigreich vor allem die Briten - und damit einen der engsten Verbündeten in der NATO. Denn der Großteil deutscher Rüstungsgüter gelangt nicht auf direktem Wege nach Saudi-Arabien, sondern in Form von Zulieferungen an Rüstungskonzerne im europäischen Ausland.

So stammen nach Angaben aus Industriekreisen etwa ein Drittel der Bauteile für die 48 Eurofighter, die Großbritannien demnächst für viele Milliarden an die Saudis exportieren will, aus Deutschland. Die Briten warten außerdem auf deutsche Zulieferungen für den Kampfjet Tornado, der von Saudi-Arabien geflogen und von britischen Unternehmen gewartet wird.

Die deutsche Bundesregierung dürfe diese Exporte für europäische Gemeinschaftsprojekte nicht länger blockieren, verlangte der britische Außenminister Jeremy Hunt von seinem deutschen Kollegen Heiko Maas schon Anfang Februar in einem wenig diplomatisch formulierten Schreiben, das Reuters vorliegt und über das zuerst „Spiegel online“ berichtete. Den am Eurofighter wie am Tornado beteiligten britischen Firmen drohten Vertragsstrafen. „Weil es sich dabei um Government-to-Government-Geschäfte handelt, stehen wir von Seiten Saudi-Arabiens unter Druck, das Problem zu lösen“, schrieb Hunt. „Die Verzögerungen betreffen 500 Firmen in der Lieferkette von BAE.“

Auch einen Seitenhieb auf die viele Milliarden schweren deutsch-französischen Zukunftsprojekte, die Entwicklung eines neuen Kampfjets und eines Panzers, konnte sich Hunt nicht verkneifen: Der gegenwärtige Export-Stopp nach Saudi-Arabien beschädige das Vertrauen in Deutschlands Zuverlässigkeit als Partner und seine Bereitschaft, gemeinsam in Drittstaaten zu exportieren, warnte er. Zudem berge das deutsche Vorgehen das Risiko von Schadenersatzklagen.

Es folgt eine Liste einiger weiterer deutscher Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, die derzeit auf Eis liegen:

- Die britische Luftwaffe wartet nach den Worten Hunts auf die Lieferung von 260 Luft-Luft-Raketen des Typs Meteor vom europäischen Hersteller MBDA. Die Ausfuhren seien auf Eis gelegt, weil ein Teil der Waffen für Saudi-Arabien bestimmt sei. Auch Meteor-Ausfuhren nach Frankreich, Spanien, Italien und Schweden verzögerten sich. Dies könne die Fähigkeit der Europäer beeinträchtigen, ihre NATO-Verpflichtungen zu erfüllen.

- Betroffen ist auch die erst im September genehmigte Lieferung von vier Artillerieortungsradaren des Typs Cobra, die von einem Konsortium aus dem französischen Konzern Thales, Airbus und dem US-Unternehmen Lockheed hergestellt werden. Die Radargeräte können die genaue Herkunft von feindlichem Beschuss orten und ermöglichen damit präzise Gegenschläge.

- Die Peene-Werft in Wolgast meldete im November wegen des Export-Stopps Kurzarbeit an. Die zu Lürssen gehörende Werft im strukturschwachen Mecklenburg-Vorpommern fertigt seit 2016 Patrouillenboote für das Wüstenkönigreich. Saudi-Arabien hat 34 Boote bestellt und eine Option auf 14 weitere Boote.