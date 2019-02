Brexit - EU-Kommission plant auch für „schlimmstes Szenario“

Brüssel (APA/dpa) - Die EU sieht sich gut für den Fall eines ungeregelten Brexits gewappnet. „Wir sind bereit“, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission am Mittwoch in Brüssel. „Wir planen für alle erdenklichen Szenarien, einschließlich des schlimmsten.“

Fünf Wochen vor dem geplanten britischen EU-Austritt am 29. März ist in London immer noch keine Mehrheit für den mit Brüssel vereinbarten Brexit-Vertrag in Sicht. Beide Seiten planen deshalb für den Fall, dass er nicht mehr zustande kommt. Dann entfiele die ausgehandelte Übergangsfrist, in der sich für knapp zwei Jahre im Alltag fast nichts ändern soll.

Die Kommission hat dazu 19 Gesetzesvorhaben vorschlagen, unter anderem, um für Briten in der EU den Weg zu einem Bleiberecht zu ebnen und um den Flug-, Bahn- und Straßenverkehr aufrecht zu erhalten. Sieben dieser Vorhaben sind bereits beschlossen. Über die übrigen wird noch verhandelt.

Kritiker bemängeln, der sogenannte No-Deal sei inzwischen so gut abgefedert, dass in Großbritannien die Neigung zur Ratifizierung des Vertrags schwinden könnte. Der Kommissionssprecher ließ dies nicht gelten. Es sei die Pflicht aller 27 bleibenden EU-Staaten, der Bürger und der Unternehmen, sich auf das schlimmste Szenario vorzubereiten.

„Diese Vorschläge gelten nur befristet und begrenzt und werden einseitig von der EU beschlossen“, stellte die Kommission klar. „Sie sind keine ‚Mini-Deals‘ und sind nicht mit Großbritannien vereinbart.“