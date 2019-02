Jugendliche nach Messerangriff auf Radfahrerin in Deutschland gefasst

Lingen (APA/AFP) - Nach einem willkürlichen Messerangriff auf eine Radfahrerin in Lingen hat die Polizei zwei Jugendliche als mutmaßliche Täter identifiziert und festgenommen. Gegen den 18- und den 19-Jährigen werde wegen versuchten gemeinschaftlichen Mordes ermittelt, teilte die Polizei in der niedersächsischen Stadt am Mittwoch mit.

Die 44-Jährige war demnach ein „Zufallsopfer“ ohne Verbindungen zu den Verdächtigen, die inzwischen in Untersuchungshaft sitzen. Sie sollen die Frau in der Nacht auf Sonntag auf einer teils von Feldern gesäumten schlecht beleuchteten Straße von ihrem Fahrrad gezerrt und durch Messerstiche schwer verletzt haben.

Angaben zum möglichen Motiv der beiden Jugendlichen machte die Polizei zunächst nicht. Die Angreifer waren geflohen, als die Frau laut um Hilfe rief. Auch zu den Umständen, die zur Identifizierung der beiden Deutschen führten, machten die Beamten keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft hatte für Hinweise auf sie eine Belohnung von 3.000 Euro ausgesetzt.