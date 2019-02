Senckenberg-Museum in Frankfurt stellte Dodo-Rekonstruktion vor

Frankfurt (APA/dpa) - Am Frankfurter Senckenberg-Museum können Besucher künftig einen realitätsgetreuen Eindruck vom ausgestorbenen Dodo bekommen. Die Präparatorin Hildegard Enting hat eine sogenannte Lebendrekonstruktion des flugunfähigen Vogels gefertigt.

In Museen gibt es weltweit nur rund 20 Skelette des Vogels, sagte Bernd Herkner, Leiter der Museumsabteilung, am Mittwoch. „Und die sind teilweise nicht einmal komplett.“ Eines der vollständigsten Dodo-Skelette ist im Naturhistorischen Museum in Wien ausgestellt, wie es auf der Museums-Website heißt.

Der Dodo war im 16. Jahrhundert auf Mauritius entdeckt worden, etwa hundert Jahre später war er bereits ausgestorben. Der Vogel gilt als eines der bekanntesten Beispiele für von Menschen ausgerottete Tierarten. Nur ein mumifizierter Dodo-Kopf ohne Federn sei in Oxford erhalten, hieß es. Ein mumifizierter Fuß gilt als verschollen. Abgesehen von diesen Relikten kann das Erscheinungsbild des Dodos nur anhand zeitgenössischer Zeichnungen und Gemälde rekonstruiert werden.

„Der Dodo ist ein Paradebeispiel, das zeigt, wie der Mensch mit Natur umgeht - nämlich ohne die Konsequenzen im Blick zu haben“, sagte Volker Mosbrugger, Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft. „Das war einer der ersten, sehr gut dokumentierten Fälle, in denen die Europäer bei ihren Eroberungszügen das Aussterben einer Art verursacht haben.“

Die Nachbildung im Frankfurter Museum kann ab kommendem Wochenende an besichtigt werden. Enting arbeitete vier Jahre lang an der Rekonstruktion. Eine „echte Herausforderung“, sagte sie. Mit leicht schiefgelegtem Kopf, einen seiner kurzen Flügel leicht abgespreizt, blickt der Dodo nun aus hellen Augen Besuchern entgegen.