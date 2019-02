Vor Kinderschutzgipfel im Vatikan: Opfer trafen Organisatoren

Vatikanstadt/Rom (APA/dpa) - Vor dem Beginn des Kinderschutzgipfels im Vatikan wachsen die Erwartungen an das Treffen. Eine Delegation der Missbrauchsopfer traf am Mittwoch das Organisationskomitee des Gipfeltreffens in Rom. Die Opfervertreter erklärten sich jedoch darüber enttäuscht, dass sie nicht Papst Franziskus treffen konnten.

„Wir sind wegen der Abwesenheit des Papstes zutiefst enttäuscht. Wo ist der Papst? Wir Opfer wollen mit ihm sprechen und wir werden bis zum Ende des Gipfeltreffens in Rom bleiben, bis diese Begegnung stattfindet“, sagte das US-Missbrauchsopfer Peter Isely, Gründer des Verbands „End of clergy Abuse“, im Gespräch mit Journalisten. Der interimistische Vatikan-Sprecher Alessandro Gisotti sagte dazu, ein derartiges Treffen sei nie geplant gewesen.

Die Missbrauchsopfer riefen am Mittwoch vor Medienvertretern zur Umsetzung der „Nulltoleranz“ gegen Missbrauch durch Geistliche auf. Jeder schuldige Priester sollte seines Amtes enthoben werden, forderte das britische Missbrauchsopfer Peter Saunders. Bei einer Pressekonferenz sagte Saunders, dass Bischöfe, die Missbrauchsskandale gedeckt haben, sofort von der Kirche aus dem Priesterstand ausgeschlossen (laisiert) werden sollen.

„Wir fordern die Einführung der Pflicht für alle Bischöfe, bei den Justizbehörden ihrer Länder Missbrauchsfälle anzuzeigen. Das ist das Minimum, das die Kirche gegen Kindesmissbrauch unternehmen kann. Das muss zum Gesetz werden. Papst Franziskus kann es sofort einführen, ohne jemanden um Erlaubnis zu bitten“, meinte Saunders.

Vor Beginn des Kinderschutzgipfels im Vatikan stellt auch die Initiative „Voices of Faith“ (Stimmen des Glaubens), die sich seit sechs Jahren für die Gleichstellung von Frauen in der katholischen Kirche einsetzt, klare Forderungen. Vor allem müsse die Kirche einsehen, dass Missbrauch in seinen Formen, keine „Sünde“, sondern ein „Verbrechen gegen die physische Integrität“ der Person sei.

Bei einer Pressekonferenz in Rom forderten fünf Aktivisten der Initiative, darunter die deutsche Ex-Ordensfrau Doris Wager, entschlosseneres Vorgehen des Vatikans gegen „strukturelle Probleme“, die sexuellen Missbrauch in der Kirche in all seinen Formen erlaube. Im Gespräch mit der APA betonte die früher in Vorarlberg bei der Gemeinschaft „Das Werk“ tätige Wagner, sie habe keine großen Erwartungen, dass es bei dem am Donnerstag beginnenden Treffen im Vatikan zu Fortschritten in Sachen Missbrauchsbekämpfung komme. „Das, was den Unterschied machen kann, ist die Rolle der Opfer, die jetzt selbstbewusster auftreten“, meinte sie.

Im Umfeld des Treffens rückte unterdessen das Thema Homosexualität von Klerikern in den Vordergrund. Der französische Autor Frédéric Martel stellte am Mittwoch sein Buch „Sodoma“ vor, das den Vatikan als große Schwulen-Gemeinschaft beschreibt. Homosexualität würde unterdrückt und geheim gehalten, sagte Martel. So entstehe ein System der Vertuschung, das auch Missbrauch begünstige. „Wir können nicht über Missbrauch reden, ohne über Vertuschung zu reden. Und der Vatikan ist der Meister der Vertuschung.“ Missbrauchstäter würden durch ein „System der Geheimhaltung“ geschützt.

Dass im Vatikan nicht alle an einem Strang ziehen, zeigte auch ein Brief zweier konservativer Kardinäle, die sich immer wieder als Gegner des Papstes positionieren. Der Deutsche Walter Brandmüller und der US-Kardinal Raymond Burke beklagten in einem offenen Schreiben, dass „man angesichts der sexuellen Skandale versucht, das eigentliche Übel nur im Missbrauch von Kindern zu suchen“. „Dieser ist gewiss ein abscheuliches Verbrechen, besonders wenn es von Priestern begangen wird. Dennoch geht es dabei weit mehr um das umfassendere Übel homosexueller Netzwerke, die sich hinter einem Schutzwall von Komplizenschaft und Schweigen im Inneren der Kirche ausgebreitet haben.“

Brandmüller und Burke sind als sogenannte Dubia-Kardinäle bekannt geworden, die vom Papst Aufklärung über sein Familienschreiben „Amoris Laetitia“ und den Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen gefordert hatten.

Mit einem hochrangig besetzten Kongress zum Thema Kinderschutz will Papst Franziskus den Kampf gegen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche vorantreiben. Die Vorsitzenden aller Bischofskonferenzen tagen von Donnerstag bis Sonntag im Vatikan, ebenso wie die Leiter zahlreicher Ordensgemeinschaften. Aus Österreich nimmt der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn an der Tagung teil. Das Treffen soll nach Angaben der Organisatoren vor allem dem Zweck dienen, weltweit einheitliche Prinzipien für den kirchlichen Umgang mit Missbrauch zu implementieren.