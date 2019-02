Salzburger Justiz 2 - Landtag unterstützt Forderungen

Salzburg (APA) - In Salzburg hat die Forderung der Richter und Staatsanwälte nach mehr Personal am Mittwoch politische Rückendeckung erhalten. Der Verfassungs- und Verwaltungsausschuss im Landtag nahm in seiner heutigen Sitzung einstimmig einen Fünf-Parteien-Antrag an, in dem die Landesregierung ersucht wird, sich beim Bund für eine ausreichende Personalausstattung im Salzburger Justizwesen einzusetzen.