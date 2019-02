Kurz bei Trump - Auch Vizepräsident Pence bei Treffen

Washington/Wien (APA) - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Mittwoch im Weißen Haus neben US-Präsident Donald Trump auch Vizepräsident Mike Pence, Energieminister Rick Perry, Außenminister Mike Pompeo, Trumps Stabschef Mick Mulvaney, Sicherheitsberater John Bolton und Wirtschaftsberater Larry Kudlow treffen. Dies teilte der österreichische Botschafter Wolfgang Waldner im Vorfeld des Treffens in Washington mit.

Pence habe erst kurzfristig seine Teilnahme am Delegationsgespräch zugesagt, sagte Waldner vor österreichischen Journalisten. Trumps Topberater werden im Anschluss an das Vier-Augen-Gespräch zwischen Kurz und dem US-Präsidenten im Oval Office teilnehmen. Das Delegationsgespräch werde aus Platzgründen im Cabinet Room stattfinden, in dem Trump jede Woche mit seiner Regierung zusammenkommt. Kurz wird um 13.45 Uhr Ortszeit (19.45 Uhr MEZ) von Trump im Weißen Haus empfangen. Für das Vier-Augen-Gespräch und das Delegationsgespräch ist insgesamt eine Stunde Zeit angesetzt.

Waldner betonte, dass die hochrangige Zusammensetzung der amerikanischen Delegation ein Zeichen „extremer Wertschätzung“ sei. Unter anderem werde auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner dabei sein, der Kurz am Mittwochabend gemeinsam mit seiner Frau Ivanka Trump zu einem Abendessen empfangen wollte.

Am Delegationsgespräch werden auch die beiden Botschafter Waldner und Trevor Traina teilnehmen. Neben engen Beratern des Kanzlers werden für Österreich auch Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer sowie der Nationalratsabgeordnete Martin Engelberg (beide ÖVP) an dem Treffen in großer Runde teilnehmen.

Vor dem Abendessen im Haus von Ivanka Trump war in der Residenz des österreichischen Botschafters noch ein Empfang zu Ehren des Kanzlers geplant, für das sich ebenfalls hochrangige US-Vertreter angekündigt haben. Erwartet wurden etwa US-Handelsminister Wilbur Ross sowie der Präsident des Jüdischen Weltkongresses (JWC), Ronald Lauder.

Waldner bestätigte auch, dass zu den von ihm zum Empfang eingeladenen Auslandsösterreichern auch der frühere kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger sowie Oscar-Preisträger Christoph Waltz gehören. Sie dürften aber beide nicht kommen. Waldner wies darauf hin, dass es wegen des Winterwetters in Washington auch eine Reihe von Absagen geben werde.