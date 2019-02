EU-Abgeordnete fordern Aussetzung der Beitrittsgespräche mit Türkei

Ankara/Brüssel (APA) - Die EU-Abgeordneten haben ihre Forderung nach einem Ende der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei bekräftigt. Der Außenpolitische Ausschuss des Europaparlaments sprach sich am Mittwoch in Brüssel mehrheitlich für die Einstellung - „formelle Aussetzung“ - der Beitrittsgespräche mit Ankara aus.

Die Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei liegen bereits seit Jahren auf Eis. Die Mehrheit der EU-Staaten lehnte bisher allerdings eine formelle Suspendierung oder einen Abbruch der Beitrittsverhandlungen ab. Entscheidend für den Beschluss des Auswärtigen Ausschusses war die Umsetzung des Präsidialsystems in der Türkei, wodurch nach Ansicht der EU-Abgeordneten die Gewaltenteilung nicht mehr gegeben ist und somit Rechtsstaat und Demokratie nicht mehr funktionieren können.

Auch ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas betonte: „Die Türkei kann kein Mitglied der EU werden. Sie hat sich in den vergangenen Jahren massiv von Europa und unseren Werten wegbewegt.“ Diese Entwicklungen hätten dazu geführt, dass es für EU-Beitrittsverhandlungen keine ausreichende Basis mehr gibt. „Die Türkei ist aber ein wichtiger Nachbar, mit dem Europa eng zusammenarbeiten muss. Wir sollten zivilgesellschaftliche Initiativen in der Türkei unterstützen und in wichtigen Fragen eng mit der Türkei zusammenarbeiten“, sagte Karas.

Bereits im November 2016 hatte das Europaparlament mit einer überwältigenden Mehrheit das „vorläufige Einfrieren“ der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei verlangt. Ankara habe seit dem gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016 „unverhältnismäßige“ Repressionen ergriffen, begründeten die EU-Abgeordneten damals ihre Forderung in ihrer Resolution. Die Entscheidung über Beitrittsverhandlungen muss einstimmig von den EU-Staaten getroffen werden.