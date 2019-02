US-Börsen zur Eröffnung gut behauptet

New York (APA) - Die US-Börsen sind am Mittwoch freundlich in den Handelstag gestartet. Die Vorgaben aus Europa waren moderat positiv, auch in Asien gab es Gewinne zu beobachten.

Gegen 16.30 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Index um 14,90 Einheiten oder 0,06 Prozent auf 25.906,22 Zähler. Der S&P-500 Index gewann 1,94 Punkte oder 0,07 Prozent auf 2.781,70 Zähler. Der Nasdaq Composite Index rückte 14,33 Punkte oder 0,19 Prozent auf 7.501,10 Einheiten nach oben.

Schwächer zeigten sich im New Yorker Frühhandel die Luftfahrtwerte - mit Southwest Airlines um 5 Prozent tiefer, American Airlines 1,66 Prozent leichter und Delta um 1,91 Prozent tiefer. Nur wenig verändert notierten im Frühhandel die US-Hochtechnologiewerte. Apple konnten mit plus 1 Prozent noch vergleichsweise stark dazugewinnen.

Ein Plus von 1,32 Prozent setzte es für den Chemieriesen DowDupont. Bei den Rohstoffwerten zogen Freeport mit über 4 Prozent Plus deutlich an.

Bei der Unternehmensberichtssaison in den USA stehen heute keine Schwergewichte auf der Agenda. Auch bei den Konjunkturdaten bleibt es ruhig. Erst im Verlauf steht dann das Protokoll zur Zinssitzung der US-Notenbank Fed von Ende Jänner im Fokus.

Der Drogeriebetreiber CVS aus dem US-Bundesstaat Rhode Island enttäuschte mit seinen Zahlen zum vierten Quartal des letzten Geschäftsjahrs. Unterm Strich stand ein Verlust von 421 Mio. US-Dollar. Grund dafür ist eine Abschreibung im Geschäftsbereich „Long-Term Care“. An der Börse gab es mit Minus 8 Prozent eine deutliche Abfuhr.

Ein Plus von über 15 Prozent nach aktuellen Zahlen gab es hingegen für den Navigationsspezialisten Garmin. Sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsergebnis konnte sich das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz steigern.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA466 2019-02-20/16:35