US-Rentenmarkt zur Eröffnung wenig bewegt

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet. Marktteilnehmer warten auf das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der amerikanischen Notenbank, das am Abend (MEZ) ansteht. Analysten und Anleger erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs. Nennenswerte Konjunkturdaten stehen dagegen nicht an.

Ende Jänner hatte die Fed Fachleute und Märkte auf dem falschen Fuß erwischt, indem sie zumindest eine Zinspause, vielleicht sogar das Ende ihres Straffungskurses in Aussicht stellte. Zudem ließ sie die Möglichkeit durchblicken, den Abbau ihrer durch Krisenmaßnahmen aufgeblähten Bilanz zu bremsen oder gar zu beenden. Gespannt waren Experten Details und Hintergründe zu den Entscheidungen.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 100 Punkten. Sie rentierten mit 2,48 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen ebenfalls unverändert auf 100 5/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,46 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,64 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 11/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,99 Prozent.