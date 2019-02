Nordische WM: FIS-Chef Kasper von sehr guter WM in Seefeld überzeugt

Seefeld (APA) - FIS-Präsident Gian Franco Kasper absolviert seit Mittwoch in Seefeld die zweiten Weltmeisterschaften in Serie. Er sei gleich nach der Ankunft überzeugt gewesen, dass man ein Wintermärchen erleben werde, sagte der 75-Jährige. „Der ÖSV und Seefeld haben herausragende Arbeit geleistet und beste Bedingungen geschaffen“, erklärte Kasper vor der Eröffnungsfeier.

Er sei zuversichtlich, dass es eine sehr gute, wenn nicht perfekte WM werde, erklärte der Schweizer. ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel betonte, man habe alles getan, um sehr gut vorbereitet zu sein. „Ich hoffe auf faire und unfallfreie Titelkämpfe“, sagte der Tiroler.

Während in Seefeld alles eitel Wonne ist, musste sich Kasper mit für ihn lästigen Fragen vornehmlich norwegischer Medien über den Schauplatz des nächsten FIS-Kongresses herumschlagen. Dieser werde in Pattaya in Thailand in Szene gehen, hatte der FIS-Vorstand während der Alpin-WM in Aare bestätigt. Kritik kam wegen der in Pattaya angesiedelten Sex-Industrie auch vom norwegischen Verband.