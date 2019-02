Gleitschneelawine verlegte in Salzburg Gemeindestraße

Krispl (APA) - In Krispl (Tennengau) hat am Mittwochvormittag eine Gleitschneelawine eine Gemeindestraße bis zu fünf Meter hoch verlegt und einen Heustadel schwer beschädigt. Zwei Bauernhöfe waren nach dem Abgang im Ortsteil Mitteranger nicht erreichbar. Wie das Land mitteilte, seien die Aufräumarbeiten voll im Gange. Morgen, Donnerstag, soll die Straße wieder befahrbar sein.

Während ein Bagger den Schnee wegschaufelt, werde ein Kontrollposten positioniert, um den Fahrer vor einem möglichen weiteren Lawinenabgang zu warnen. „Durch die gestrige Sonneneinstrahlung und den darauffolgenden Regen hat sich zwischen Schneedecke und Wiese ein Gleitfilm gebildet. Dieser hat den Hang destabilisiert“, erklärte Gerald Valentin, Geologe und Lawinenexperte des Landes.

In den kommenden Tagen sei darum mit weiteren Abgängen dieser Art zu rechnen. Verletzt wurde durch die Lawine in Krispl niemand, allerdings wurde ein Heustadel schwer beschädigt. Ein in dem Gebäude abgestellter „Muli“-Transporter musste von der Feuerwehr geborgen werden.