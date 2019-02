Hunderte Ukrainer erinnerten an Opfer der Maidan-Proteste

Kiew (APA/dpa) - Mit Gebeten und Trauerveranstaltungen haben Hunderte Menschen in Kiew am fünften Jahrestag der blutigen Eskalation der prowestlichen Proteste an die Todesopfer erinnert. Sie legten an der zentralen Allee unweit des Unabhängigkeitsplatzes (Maidan) Blumen nieder und stellten Windlichter auf. Landesweit wurden Fahnen an Regierungsgebäuden auf halbmast gesetzt.

„Die Ukrainer werden niemals diejenigen vergessen, die für Freiheit und die europäische Zukunft unseres Landes gefallen sind“, twitterte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Der Ex-Boxer gehörte zur politischen Führung der Proteste und wurde nach dem Machtwechsel zum Bürgermeister der Hauptstadt gewählt. Präsident Petro Poroschenko hatte bereits am Vortag in einer Sondersitzung des Parlaments zusammen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk an die Ereignisse erinnert.

Seit 2015 wird in der Ukraine am 20. Februar offiziell der sogenannten „Helden der Himmlischen Hundertschaft“ gedacht. Knapp drei Monate lang demonstrierten im Winter 2013/2014 Hunderttausende für eine EU-Annäherung. Mehr als 100 Menschen wurden dabei getötet, darunter auch knapp 20 Polizisten. Der Protest endete mit der Flucht von Präsident Wiktor Janukowitsch ins benachbarte Russland. Moskau annektierte anschließend die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim und unterstützt bis heute Separatisten in der Ostukraine.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas sicherte dem osteuropäischen Land weitere Solidarität zu. „Ihren Einsatz auf dem Maidan für eine freie, demokratische und souveräne Ukraine bezahlten mehr als hundert Demonstranten mit dem Leben. Ihr Engagement und ihre Hoffnung werden wir nicht vergessen“, erklärte er. Die Grünen-Bundestagsfraktion bezeichnete das Engagement der Ukrainer als ein Vorbild für ganz Europa: „Gemeinsam mit ihnen wollen wir das Versprechen eines geeinten, freien und demokratischen Europas weiter verwirklichen.“