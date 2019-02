Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit leichtem Plus

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Mittwoch im späten europäischen Handel etwas fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 56,41 Dollar und damit um 0,57 Prozent mehr als am Dienstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 66,37 Dollar gehandelt.

Bereits am Vormittag wurden die Ölpreise unter anderem durch eine Kürzung der Fördermenge durch Saudi-Arabien gestützt. Jüngste Meldungen deuten darauf hin, dass das führende Land der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) die Ölproduktion stärker als zuvor angekündigt gesenkt hat.

Im weiteren Wochenverlauf könnte die Entwicklung der Ölreserven in den USA wieder stärker in den Fokus rücken. Am Donnerstag werden die offiziellen Daten der US-Regierung dazu veröffentlicht. Am Markt wird bei den Lagerbeständen von Rohöl mit dem fünften Anstieg in Folge gerechnet. Dies würde auf ein größeres Angebot oder eine schwächere Nachfrage hindeuten und die Ölpreise tendenziell belasten.

Einen Hinweis darauf könnte der Commerzbank zufolge der aktuelle „Drilling Productivity Report“ der US-Energiebehörde sein. Demnach soll die Produktion von Schieferöl in den USA im März um 84.000 auf einen Rekordwert von 8,4 Millionen Barrel pro Tag steigen.

Seinen Erfolgslauf fortsetzen konnte unterdessen Palladium. Das Metall hat kurzfristig die Marke von 1.500 Dollar pro Feinunze übersprungen. Seit einer Schwächeperiode im vergangenen August hat Palladium um 650 Dollar oder knapp 80 Prozent an Wert gewonnen: „Gerechtfertigt ist dieser hohe Preis, der auf Angebotsengpässe zurückgeführt wird, unseres Erachtens jedenfalls nicht“, schreiben die Analysten von der Commerzbank in ihrem Tageskommentar zum Rohstoffmarkt.

Am Mittwoch am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.344,30 Dollar und damit fester gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag von 1.339,58 Dollar.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 66,37 66,45 -0,12 WTI 56,41 56,09 +0,57 OPEC-Daily 65,79 66,03 -0,36 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.344,30 1.339,58 +0,35 Silber 16,08 15,81 +1,71 Platin 829,40 806,65 +2,82 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 119,95 121,10 -0,95 Kakao 2.302,00 2.332,00 -1,29 Zucker 360,80 358,60 +0,61 Mais 174,00 174,25 -0,14 Sojabohnen 893,75 903,75 -1,11 Weizen 192,50 195,75 -1,66 ~