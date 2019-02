Kurz bei Trump - Experte: US-Präsident „wird dominant sein“

Washington (APA) - Der US-Außenpolitikexperte Peter Rough rechnet damit, dass US-Präsident Donald Trump im Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dominant und sprunghaft sein wird. „Er wird dominant sein. Er wird zeigen, dass er die Kontrolle hat“, sagte Rough am Mittwochvormittag (Ortszeit) vor österreichischen Journalisten in Washington.

Es könne gut sein, dass Trump in einem Moment einen Besuch zusage und dann plötzlich betone, „dass das Handelsdefizit nicht in Ordnung ist“, sagte der Experte der Denkfabrik „Hudson Institute“ und bekennende Republikaner. Inhaltlich betonte Rough, dass die Differenzen zwischen den USA und Europa tiefer gehen und auch die Präsidentschaft Trumps überdauern dürften.

„Die strukturellen Unterschiede sind nicht leicht zu beseitigen, egal ob jetzt (CDU-Vorsitzende Annegret) Kramp-Karrenbauer deutsche Kanzlerin ist oder (die demokratische Politikerin) Kamala Harris im Weißen Haus sitzen“, sagte der US-Experte mit Kärntner Wurzeln. Rough wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Trump militärisch ähnlich wie sein Vorgänger Barack Obama ein „Realpolitiker“ sei und für einen Rückzug des US-Militärs aus der Welt eintrete. Dass sich die oppositionellen Demokraten derzeit nach multilateraler Kooperation sehnen, habe auch damit zu tun, dass dies der Kontrast zur Politik von Amtsinhaber Trump sei.

Rough sagte, dass es in Washington nicht viel Österreich-Kompetenz gebe. „Sebastian Kurz kennt man, er wird als Superstar gesehen in der transatlantischen Blase“, sagte er mit Blick auf die Denkfabriken und Regierungsstellen, die sich mit der amerikanischen Politik gegenüber Europa befassen. Kurz gelte als „Musterbeispiel“ dafür, wie man mit rechtspopulistischen Parteien koalieren könne. Die Regierungsbeteiligung der FPÖ werde in den USA nicht kritisch gesehen. „Es gibt schon Leute, die gegen Kurz polemisieren, aber das sind nicht die Amerikaner selbst“, verwies er auf Meinungsbildner mit europäischem Hintergrund.

Im Handelsstreit zwischen den USA und Europa sieht Rough Einigungschancen. Die US-Taktik sei, hart zu verhandeln und dann am Ende so weit nachzugeben, dass ein Kompromiss möglich sei, verwies er etwa auf die Gespräche über Handelsdeals mit Mexiko und Südkorea. Allerdings gebe es in Washington die Sorge, dass die europäische Seite „auf Tauchstation“ gehen wolle, um das Ende von Trumps Amtszeit abzuwarten. Es sei aber fraglich, ob Trump dies zulassen werde.

Rough plädierte dafür, dass beide Seiten ihre Differenzen überwinden, damit sie sich dann gemeinsam den Wirtschaftsbeziehungen mit China widmen können. In diesem Konflikt gehe es nämlich nicht nur um Handel, sondern auch um den Diebstahl geistigen Eigentums. Generell sehe Washington mittlerweile China als den wichtigsten internationalen Konkurrenten. „Erstmals seit 400, 500 Jahren steht Europa nicht im Mittelpunkt des weltpolitischen Geschehens“, sieht der Experte eine epochale Wende.

Im Streit um die deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 äußerte sich Rough pessimistisch. „Es ist für mich schwierig zu sehen, wie wir diesem Aufeinandertreffen entgehen“, sagte er auf die Frage nach möglichen US-Sanktionen gegen jene Staaten, die sich an der Pipeline beteiligen. Zugleich wies er darauf hin, dass die USA in dieser Frage von einer Reihe (russlandkritischer) EU-Staaten getrieben werden. In dieser Frage gebe es auch keine Differenzen zwischen Republikanern und Demokraten, fügte Rough hinzu.

Skeptisch sieht Rough den österreichischen Wunsch, als Brückenbauer zwischen West und Ost zu agieren. Man könne zwar darauf hoffen, dass sich Wien als „Austragungsort“ für Treffen profiliere. „Ob man inhaltlich Einfluss gewinnt, bezweifle ich.“ Die Rhetorik des Kanzlers werde in Washington wahrgenommen, doch es stelle sich die Frage, ob die Position der Neutralität Österreichs zwischen West und Ost „mittel- und langfristig tragbar ist“.

Rough sprach auch von einer „Unklarheit“ bezüglich der Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen den USA und Europa. „Europa weiß noch nicht ganz, wo es hin will“, sagte er mit Blick auf den Richtungsstreit zwischen Befürwortern einer tieferen Integration und den Anhängern einer loseren Zusammenarbeit der EU-Staaten. Der Brexit werde die USA treffen, „weil wir unseren Dolmetscher verlieren“. Großbritannien sei nämlich immer der „natürliche Kanal“ der USA nach Brüssel gewesen. Zudem werde durch das Ausscheiden der Briten künftig ein großer Teil der Verteidigungskapazitäten der Europäer nicht mehr in der Europäischen Union vertreten sein.