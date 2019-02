Warschauer Börse schließt klar fester

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat am Mittwoch klar fester geschlossen. Der WIG-30 zog um 1,75 Prozent auf 2.704,85 Punkte an. Der breiter gefasste WIG gewann 1,57 Prozent auf 60.409,30 Zähler.

Nach zwei Verlusttagen in Folge ging es am polnischen Aktienmarkt wieder deutlich nach oben. Im Tagesverlauf veröffentlichte Daten zur Industrieproduktion zeigten für Jänner ein Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe Polens fiel damit höher aus als erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 4,0 Prozent gerechnet.

Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien der Schuhkette CCC um knapp drei Prozent. Das Unternehmen hat 66,1 Prozent der Anteile am kleineren Konkurrenten Gino Rossi für umgerechnet 4,2 Mio. Euro übernommen. Die Gino-Rossi-Titel legten um 2,00 Prozent zu.

Im Branchenvergleich zeigten sich Ölwerte besonders stark nachgefragt. Im WIG-30 notierten PKN Orlen (plus 4,06 Prozent), PGNiG (plus 3,35 Prozent) und Lotos (plus 2,30 Prozent) im Spitzenfeld. Der Brent-Ölpreis lag im Späthandel knapp ein Prozent im Plus. Auch Bergbauaktien wie KGHM (plus 3,43 Prozent) und JSW (plus 3,07 Prozent) waren gut gesucht.

~ ISIN PL9999999987 ~ APA494 2019-02-20/17:33