54-Jähriger bei Waldarbeit in Oberösterreich schwer verletzt

Pram (APA) - Ein 54-Jähriger ist bei der Waldarbeit in Pram im Bezirk Grieskirchen am Mittwoch schwer verletzt worden. Eine umgeschnittene Esche riss eine danebenstehende Fichte um. Deren Wipfel traf den Mann im Schulter- und Brustbereich. Der Notarzthubschrauber flog ihn in das Krankenhaus Ried im Innkreis, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.