Nordische WM: Teresa Stadlober mit Halsreizung - Anreise erst Freitag

Seefeld (APA) - Langläuferin Teresa Stadlober wird erst einen Tag später als geplant zur Nordischen Ski-WM nach Seefeld anreisen. Die 26-Jährige laborierte laut einer ÖSV-Mitteilung vom Mittwoch an einer Reizung der Schleimhäute im Hals und kommt erst am Freitag nach Tirol. „Ich spüre heute nichts mehr und befinde mich wie geplant in der Vorbereitung“ gab Stadlober am Mittwoch aber Entwarnung.

Die Atemwegsbeschwerden waren nach dem Weltcuprennen in Cogne aufgetreten. Ein Infekt konnte vom ÖSV-Arzt am Dienstag ausgeschlossen werden. Das Antreten im Skiathlon am Samstag ist daher nicht gefährdet. „Ich fühle mich körperlich fit. Dass ich einen Tag länger zuhause bleibe, ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärte die Radstädterin. Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz am Donnerstag musste sie freilich absagen.