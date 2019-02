Wiener Rentenmarkt im Späthandel weiterhin im Plus

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin mit festerer Tendenz gezeigt. Die Kurse österreichischer Bundesanleihen stiegen in allen beobachteten Laufzeiten. Auch der Euro-Bund-Future notierte leicht im Plus.

Das am Nachmittag veröffentlichte Barometer für das EWR-Konsumentenvertrauen konnte keine sichtbaren Impulse liefern. Der Indikator stieg im Februar um 0,5 Punkte auf minus 7,4 Zähler. Demnach hat sich die Kauflaune der Verbraucher des Euroraums weiter aufgehellt. Ökonomen hatten hingegen mit einem schwächeren Anstieg gerechnet.

Am Abend könnte das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der amerikanischen Notenbank für Marktimpulse sorgen. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs.

Um 16:50 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 166,49 um 7 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (166,42). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 166,56. Das Tageshoch lag bisher bei 166,69, das Tagestief bei 166,35, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 34 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 383.994 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,20 (zuletzt: 1,21) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,45 (0,45) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,12 (-0,11) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,50 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 48 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 47 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (31) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (10) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 107,00 107,29 1,20 106,90 106,68 Bund 29/02 10 0,50 100,46 100,51 0,45 100,44 100,41 Bund 24/10 5 1,65 110,02 110,19 -0,12 110,08 110,13 Bund 21/09 2 3,50 110,28 110,33 -0,50 110,28 110,33 ~