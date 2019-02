Fußball: Inter Mailand 2 - Spalletti: „Müssen noch kämpfen“

Mailand (APA) - Inter Mailand geht mit dem nötigen Ernst an die Sache heran. „Wir müssen noch kämpfen, um den Aufstieg zu fixieren“, sagte Trainer Luciano Spalletti auf der Abschlusspressekonferenz am Mittwoch. Das Ergebnis bedeute, dass Rapid nicht zu viel über Taktik nachdenken müsse. „Wir müssen aufpassen, denn sie haben in der zweiten Hälfte in Wien gezeigt, dass sie Qualität haben“, warnte der Inter-Coach.

Auch Antonio Candreva erwartet ein „schwieriges Match“. Aus den Äußerungen des 31-jährigen Offensivspielers war zu vernehmen, dass nicht die beste Elf zum Einsatz kommen dürfte. „Es ist auch ein wichtiges Spiel für die Spieler, die wenig spielen und zeigen wollen, was sie draufhaben“, so Candreva.

Mauro Icardi unterzog sich am Mittwoch übrigens einer MRI-Untersuchung, bei der keine Verletzung im rechten Knie festgestellt werden konnte.