NÖ Asylquartierbetreiber 2 - Büro Waldhäusl: Aufgaben nicht gefährdet

St. Pölten (APA) - Nach der Zahlungsunfähigkeit der Eder Beteiligungsverwaltungs GmbH, die in Niederösterreich 56 Asylquartiere betrieb, sieht das Büro des für Asylwesen zuständigen Landesrats Gottfried Waldhäusl (FPÖ) „unsere Aufgaben im Bereich der Grundversorgung“ in keiner Weise gefährdet. „Die Firma Eder ist nicht der erste Betrieb, der in die Insolvenz schlittert“, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme.