Börse London schließt im Plus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Mittwoch in einem überwiegend festen europäischen Umfeld ebenfalls mit Gewinnen geschlossen. Der Leitindex FTSE-100 ging um 49,45 Einheiten oder 0,69 Prozent höher bei 7.228,62 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 74 Gewinner und 25 Verlierer gegenüber. Zwei Aktien notierten ohne Veränderung.

In der britischen Politik gärt es vor dem Brexit-Endspurt weiter. Die neu gegründete „Unabhängige Gruppe“ im britischen Parlament hat Zuwachs auch von den regierenden Konservativen bekommen. Die EU-freundlichen Politikerinnen Heidi Allen, Sarah Wollaston und Anna Soubry sind am Mittwoch aus der Tory-Partei ausgetreten und haben sich der neuen Gruppe angeschlossen. In ihr sind bereits acht Abgeordnete, die die größte Oppositionspartei Labour aus Protest verlassen hatten.

Der geplante Merger zwischen den britischen Supermarktkette Sainsbury‘s und ASDA droht zu scheitern. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hatte Bedenken angemeldet. Aktionäre zeigten sich besorgt - Sainsbury‘s-Papiere rasselten in London darauf mit mehr als minus 18 Prozent in den Keller. Sainsbury‘s und ASDA müssten wegen ihrer gemeinsamen Marktmacht eine beträchtliche Zahl von Geschäften oder auch einige Marken abstoßen. Andernfalls werde der Deal blockiert, drohte die CMA.

Der Schweizer Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore hat 2018 von den im Vergleich zum Vorjahr höheren Rohstoffpreisen profitiert und den Betriebsgewinn deutlich gesteigert. Der Gewinn ging dagegen vor allem aufgrund von Abschreibungen zurück. Die Aktien gewann im Lauf des Tages 2,54 Prozent.

Die britische Großbank Lloyds hat 2018 deutlich mehr verdient. Gründe waren anziehende Zinserträge, geringere Kosten, niedrigere Steuern und geringere Rückstellungen für Schadenersatzzahlungen an britische Verbraucher. An der Börse reichte es für einen Spitzenplatz im FTSE-100 mit einem Plus von 4,73 Prozent.

Bei den Londoner Mittelwerten, im FTSE-250, fielen Aktien des Immobilienentwicklers intu Properties mit einem Minus von mehr als 7 Prozent ans untere Ende. Laut intu ist das Geschäftsumfeld im Immobiliensektor in Großbritannien derzeit als schwierig zu bewerten - das schlug sich auch in den Ergebniskennzahlen nieder.

Beim Goldförderer Acacia aus dem FTSE-250 regiert hingegen die Feierstimmung - die Aktie stieg um mehr als 12 Prozent und eroberte damit den Spitzenplatz bei den Mittelwerten. Zuletzt war über eine mögliche Einigung in Streitigkeiten mit der Regierung in Tansania spekuliert worden. Acacia betreibt in Tansania mehrere Goldminen.

