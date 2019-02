Brexit - Juncker erwartet keinen Durchbruch bei Treffen mit May

Brüssel (APA) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erwartet bei seinem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May keinen Durchbruch in den Brexit-Gesprächen. Auf die Frage, ob seine oder die britische Erwartung richtig seien, bekräftigte Juncker am Mittwoch kurz vor dem Treffen: „Meine.“

Größter Streitpunkt ist die Auffanglösung für eine offene Irland-Grenze (Backstop). Die britische Regierung stößt sich vor allem an der unbefristeten Auffanglösung für eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland, die Großbritannien auf unbestimmte Zeit an eine Zollunion mit der EU bindet und nur wenig Spielraum für eigene Handelsbeziehungen zulässt.

Juncker erklärte auch, dass er sich eine Schnittwunde im Gesicht beim Rasieren zugefügt habe. „Ich erzähle Ihnen das, weil ich nicht will, dass Sie glauben, dass Frau May für diese Verletzung verantwortlich ist“, sagte er bei einem Pressetermin mit dem slowenischen Präsidenten Borut Pahor in Brüssel.