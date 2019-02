Schweden lädt im Streit um Familienpolitik Ungarns Botschafter vor

Stockholm/Budapest (APA/AFP) - Angesichts eines schwelenden Streits um schwedische Kritik an der Familienpolitik des rechtspopulistischen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban hat Schweden den ungarischen Botschafter in Stockholm ins Außenministerium zitiert. Das Treffen solle noch am Mittwoch stattfinden, sagte ein Sprecher des schwedischen Außenministeriums.

Zuvor hatte Schwedens Sozialministerin Annika Strandhall Orbans Pläne zur Familienpolitik kritisiert, die zahlreiche finanzielle Anreize zum Kinderkriegen vorsieht. Auf Twitter hatte Strandhall kommentiert, Orbans Sieben-Punkte-Plan zur Geburtenförderung rieche „nach den 30er-Jahren“: „Jetzt will Orban mehr ‚echte‘ ungarische Kinder. Diese Art der Politik wird der Autonomie schaden, für die Frauen seit Jahrzehnten gekämpft haben“.

Ungarns Außenminister Peter Szijjarto hatte daraufhin den schwedischen Botschafter in Budapest vorgeladen und die Äußerungen der Ministerin als „inakzeptabel“ zurückgewiesen. „Ungarn gibt Geld für Familien aus und Schweden gibt es für Migranten aus“, sagte Szijjarto. Wenige Tage später hatte der stellvertretende ungarische Regierungschef Zsolt Semjen die schwedische Ministerin im Fernsehen als „arme kranke Kreatur“ bezeichnet.

Vor anderthalb Wochen hatte Orban als „Ungarns Antwort“ auf den Bevölkerungsschwund im Land einen Sieben-Punkte-Plan mit familienpolitischen Maßnahmen angekündigt. So sollen Mütter mit mindestens vier Kindern lebenslang von der Einkommenssteuer befreit werden. Vorgesehen sind auch familienfreundliche Kredite beim Autokauf und zinsfreie Kredite beim Hausbau für Familien mit Kindern.

„Wir wollen nicht nur Zahlen, wir wollen ungarische Babys“, hatte Orban bei der Vorstellung der Pläne verkündet. Ungarn hat mit 1,49 Kindern pro Frau eine der niedrigsten Geburtenraten in der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Bevölkerungszahl ist auch wegen der Auswanderung von arbeitsfähigen Ungarn auf unter zehn Millionen gefallen.