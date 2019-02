US-Börsen im Verlauf wenig verändert

New York (APA) - Die US-Börsen sind am Mittwoch vor der Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank nicht in die Gänge gekommen. Der Dow Jones notierte gegen 19.15 Uhr um geringfügige 0,03 Prozent höher bei 25.900,15 Punkten.

Der marktbreite S&P-500 Index gewann 0,03 Prozent auf 2.780,54 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite dagegen verlor 0,15 Prozent auf 7.475,43 Einheiten.

An der Wall Street erhofft man sich von der Mitschrift Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der Federal Reserve (Fed). Angesichts der schwächeren Konjunktur hatte die Notenbank zuletzt die Erwartungen auf künftige Zinserhöhungen gedämpft. Das Protokoll wird um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten rutschten die Aktien von Walgreens im Dow Jones um 3,76 Prozent und damit ans Indexende ab. Belastet wurden die Titel von einem schwachen Ausblick des Konkurrenten CVS Health. Mit der Prognose für den Gewinn je Aktie blieb das Unternehmen noch unter der niedrigsten Analystenschätzung. Die im S&P-500 enthaltenen CVS-Health-Aktie brachen um 7,51 Prozent ein.

Zweitgrößter Verlierer im Dow waren im Verlauf die Aktien von Wal-Mart mit einem Minus von 3,07 Prozent. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat kartellrechtliche Bedenken gegen eine Fusion der britischen Walmart-Tochter Asda mit dem Handelskonzern Sainsbury.

Dagegen notierten die Ölaktien Chevorn (plus 0,98 Prozent) und ExxonMobil (plus 0,52 Prozent) im Spitzenfeld des Dow. Der US-Ölpreis lag am Abend 1,8 Prozent im Plus. Analysten erklärten den Preisanstieg mit dem schwächeren Dollar und einer allgemein höheren Risikoneigung unter den Marktteilnehmern.

