Kurz bei Trump - US-Botschafter: Trump gab Kurz Botschaft für EU mit

Washington (APA) - US-Präsident Donald Trump will über Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit der EU kommunizieren. Dies betonte US-Botschafter Trevor Traina am Mittwochnachmittag (Ortszeit) vor österreichischen Journalisten nach dem Treffen der beiden im Weißen Haus in Washington. Trump habe gegenüber Kurz seine Wünsche an Europa zum Ausdruck gebracht und hoffe, „dass der Kanzler eine Antwort organisieren kann“.

„Der Präsident sprach mit dem Kanzler, als ob er mit Europa spräche“, berichtete Traina. „Der Kanzler sprach heute im Namen von der gesamten EU.“ Trump habe mit dem Kanzler nicht nur Höflichkeiten ausgetauscht, sondern habe ihn „ernst genommen“ und ein „wirkliches Gespräch“ geführt. „Der Präsident war sehr offen, was seine Frustration im Umgang mit der EU betrifft“, sagte Traina mit Blick auf den aktuellen Handelsstreit, in dem die USA mit Strafzöllen gegen Autoproduzenten drohen. Trump hoffe, dass Kurz „das Gespräch mit nach Europa nehmen und es dort verbreiten wird“.

Es habe eine „sehr gute Chemie“ zwischen Trump und Kurz gegeben, sagte Traina unter Berufung auf den US-Präsidenten. „Sie hatten ein sehr gutes privates Gespräch.“ So sei Trump beeindruckt gewesen von den „geschliffenen Antworten“ des Kanzlers. „Er wird Washington verlassen, nachdem er einen positiven Eindruck bei dieser Regierung hinterlassen hat“, versicherte Traina. Das Gespräch werde „unweigerlich zu einer Vertiefung unseres Bündnisses führen“.

Traina bezeichnete das Treffen als „das wichtigste Treffen auf Regierungsebene zwischen den USA und Österreich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs“ und als den historisch bedeutendsten Besuch eines österreichischen Kanzlers in Washington. „Ich könnte nicht glücklicher sein darüber, wie das gelaufen ist. Die Beziehungen sind so gut wie noch nie in der Geschichte.“ Traina äußerte die Erwartung, dass es weitere Kontakte geben werde. Als erster Schritt sei nun eine große Handelsdelegation von österreichischen Unternehmen in die USA geplant.

Der US-Botschafter versuchte auch Trumps Forderung nach einer Erhöhung der österreichischen Verteidigungsausgaben herunterzuspielen. „Das ist die Art, wie der Präsident Gespräche einleitet“, sagte er. Trump frage nämlich nach dem Handelsbilanzdefizit oder der Höhe der Verteidigungsausgaben.

Traina berichtete auch von der Begeisterung Trumps für den hohen Anteil von Wasserkraft am österreichischen Strommix. Wasserkraft sei Trump nämlich die liebste Energieform, weil er sie als sauber und effizient ansehe. Er habe „keine Ahnung“ davon gehabt, dass Österreich bei Wasserkraft zur Weltspitze gehöre. „Er hat das dann im Gespräch noch zwei, drei Mal erwähnt“, sagte der Botschafter.