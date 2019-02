Eiskunstlauf: Olympia-Krimi Harding - Kerrigan jährt sich zum 25. mal

Wien (APA/dpa) - Als Hauptdarsteller waren Katarina Witt und andere Größen des Eiskunstlaufs 1994 auf die olympische Bühne der Winterspiele in Lillehammer zurückgeholt worden, um schließlich nur Nebenrollen zu spielen. Nach dem Eisenstangen-Attentat auf Nancy Kerrigan durch den Clan ihrer US-Rivalin Tonya Harding überschattete das eisige Drama um die „Schöne und das Biest“ alles andere.

„Ich fand das tragisch für den gesamten Eiskunstlauf, weil er in einem Licht gezeigt wurde, wofür dieser olympische und elegante Sport nicht steht“, sagte Witt, Doppel-Olympiasiegerin von 1984 und 1988. „Die spätere Olympiasiegerin Oksana Bajul und andere wurden zur Staffage, aber natürlich konnte man sich dem ganzen Tamtam nicht entziehen.“

Auch Brian Boitano, mit dem sie drei Jahre vorher mit einer Eis-Show durch die USA tourte und der sich ebenso zum Comeback bei den Lillehammer-Spielen entschlossen hatte, war einer der zu Statisten degradierten Stars. „Auch, wenn ich nur die Traumnoten 6,0 bekommen hätte, hätten alle Leute gefragt: ‚Gut, aber was machen Tonya und Nancy‘“, sagte der amerikanische Olympiasieger von 1988.

Krimineller Ausgangspunkt war der 9. Jänner 1994 in Detroit, wo Kerrigan nach dem Training Opfer eines Attentats wurde: Im Auftrag von Hardings damaligem Ehemann und Manager Jeff Gillooly verletzten zwei von ihm bezahlte Handlanger die US-Läuferin vier Wochen vor den Spielen mit einer Eisenstange am Knie. TV-Bilder der geschockten Kerrigan („Why me, why me“) gehen um die Welt. Sie verpasst die Olympia-Qualifikation, wird vom US-Verband dennoch nominiert.

Das Finale des Eisdramas in Lillehammer verfolgten rund 100 Millionen TV-Zuschauer live. Kerrigan erlebte als Olympia-Zweite ein kleines Happy End. Harding wurde nur Achte. Für die aus sozial schwierigen Verhältnissen kommende US-Läuferin gab es ein Nachspiel: Wegen Behinderung der Justiz wurde sie zu einer Geldstrafe von 160.000 Dollar verurteilt, obwohl sie erst Anfang 2018 zugab, von dem Attentat-Plan gewusst zu haben. „Ich wusste, dass da etwas lief.“

Während sich die zur „Eisfee“ stilisierte Kerrigan weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzog, drängte es die als „Eishexe“ titulierte Harding weiter in die Öffentlichkeit - als Boxerin oder mit einem Sex-Video für das Magazin „Penthouse“. Große Aufmerksamkeit bekam sie noch einmal, als der Film „I, Tonya“ 2017 in die Kinos kam und sie Ehrengast der Uraufführung war.