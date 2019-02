Historisches Treffen - Erster Gipfel EU-Arabische Liga in Ägypten

Sharm el-Sheikh/Wien (APA) - Mit einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU und der Länder der Arabischen Liga (LAS) heben die beiden Staatengemeinschaften ihre Beziehungen auf eine neue Ebene. Das Treffen, das am Sonntag und Montag im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh stattfindet, wird das erste dieser Art sein. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen wirtschaftliche Beziehungen und Migration.

Der Gipfel, der im Rahmen des informellen EU-Gipfels unter österreichischem EU-Vorsitz in Salzburg im vergangenen Herbst beschlossen wurde, soll zur Intensivierung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen beitragen. Offiziell stehen die Themen Multilateralismus, Handel und Investitionen, Migration, Sicherheit sowie die Situation in der Region - in mehreren Ländern der Liga der Arabischen Staaten (LAS) gibt es Bürgerkriege und schwere Konflikte - auf der Tagesordnung.

Bei einem Vorbereitungstreffen der EU-Außenminister in Brüssel im Vorfeld des Gipfels kam es Anfang des Monats allerdings zu einem Eklat. Das Treffen endete ohne eine gemeinsame Erklärung. Als ein Grund dafür gilt der Widerstand Ungarns gegen die geplanten Formulierungen zur möglichen Zusammenarbeit in Migrationsfragen. In der Erklärung sollte zumindest indirekt auf den globalen UNO-Migrationspakt verwiesen werden, den die Regierung in Budapest aber vehement ablehnt, weil ihn der nationalkonservative Premier Viktor Orban zu migrationsfreundlich empfindet. Auch Österreich stieg aus dem „Globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration“ aus.

Vor allem die nordafrikanischen Staaten sind für die EU wichtige Partner in der Migrations- und Asylpolitik. Ägypten wird dabei immer wieder als Land mit „Vorbildfunktion“ erwähnt. Ägypten setze nicht auf Flüchtlingszentren, sei aber „sehr effizient beim Kampf gegen illegale Migration“, lobte Kurz beim EU-Gipfel im September. Aus Ägypten legen tatsächlich weniger - fast keine - Flüchtlingsboote ab als etwa aus dem benachbarten Libyen. Dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) zufolge sind in Ägypten knapp 250.000 Flüchtlinge und Asylwerber aus fast 60 Nationen registriert. Die Dunkelziffer ist indes höher. In Libyen halten sich nach Angaben der Regierung derzeit rund 800.000 Migranten auf. Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder die Menschenrechtssituation in beiden Ländern.

Auf starken Widerstand stießen bisherige Ideen der EU, die Migration im Mittelmeerraum zu „managen“. Die beim EU-Gipfel im Juni ins Spiel gebrachte Errichtung von sogenannten Ausschiffungs- und Anlandeplattformen - Zentren, in die im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge zurückgebracht werden -, wurde von Ägypten und anderen Staaten dezidiert ausgeschlossen. Ähnliche Ideen wie etwa Aufnahmezentren in Nordafrika, in denen auch Anträge auf Asyl in der EU gestellt werden können, verliefen im Sand.

Ägypten als Gründerstaat der LAS und Hauptsitz der Organisation richtet das Treffen mit den EU-Staaten am Sonntag und Montag aus, der umstrittene Präsident Abdel Fattah al-Sisi fungiert gemeinsam mit EU-Ratspräsident Donald Tusk als Gastgeber. Für Österreich nimmt Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) teil. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sowie die britische Premierministerin Theresa May werden erwartet.

Bilaterale Treffen sind dem Bundeskanzleramt zufolge mit Sisi, dem irakischen Präsidenten Barham Saleh (Salih) sowie dem libanesischen Ministerpräsident Saad al-Hariri geplant. „Stabilität im Nahen Osten und Nordafrika ist für Europa immens wichtig“, sagte Kurz im Vorfeld des Gipfels zur APA. Aus Sicht Österreichs gebe es drei zentrale Themen: Migration, Terrorismus und Energiesicherheit.

Am Sonntagnachmittag wird der Gipfel feierlich eröffnet, es folgt eine erste Plenarsitzung, das obligatorische Familienfoto sowie ein gemeinsames Abendessen. Am Sonntag stehen unter anderem eine „Sitzung im engeren Rahmen“ sowie eine zweite Plenarsitzung auf dem Programm. Die Arabische Liga wurde 1945 auf Initiative Ägyptens von sieben arabischen Staaten in Kairo gegründet und setzt sich heute aus 22 Mitgliedern, darunter etwa Libyen, der Irak oder der Jemen, zusammen.