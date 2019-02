Stichwort: Die Arabische Liga

Kairo (APA) - Die Arabische Liga wurde 1945 auf Initiative Ägyptens von sieben arabischen Staaten in Kairo gegründet. Ihre Ziele sind eine engere politische, wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Zusammenarbeit der Mitglieder sowie die Schlichtung innerarabischer Streitfälle. Nach der Gründung Israels 1948 wurde ein unabhängiger Staat Palästina zum politischen Hauptanliegen der Liga.

Zwischen den jährlichen Gipfeltreffen ist der Rat der Außenminister das höchste Gremium der Organisation. Er tagt zweimal jährlich. Fällt der Rat nur Mehrheitsentscheidungen, dann gelten diese nur für die Länder, die zugestimmt haben. An den auseinanderstrebenden Interessen der Ligastaaten und dem Vetorecht eines jeden einzelnen Mitglieds ist das Bemühen um eine gemeinsame politische Haltung immer wieder gescheitert.

Generalsekretär der Arabischen Liga (League of Arab States, LAS) ist seit März 2016 der Ägypter Ahmed Aboul Gheit. Auch seine Vorgänger Nabil Elaraby, Amr Moussa und Esmat Abdel Meguid kamen aus Ägypten.

Der Liga gehören offiziell 21 arabische Staaten in Vorderasien und Afrika an sowie die palästinensischen Autonomiegebiete. Zu den Gründungsmitgliedern Ägypten, Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Saudi-Arabien und Syrien kamen nach ihrer Unabhängigkeit Algerien, Sudan, Libyen, Marokko, Tunesien, Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mauretanien, Somalia, Dschibuti und die Komoren hinzu. Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) wurde 1976 Vollmitglied der Liga.

1979 wurde Ägypten wegen seines Friedensvertrages mit Israel aus der Liga ausgeschlossen. Der Hauptsitz der Organisation wurde von Kairo nach Tunis verlegt. Seit der Wiederaufnahme Ägyptens zehn Jahre später ist die Zentrale der Liga wieder in Kairo.

Im März 2011 hatte die Arabische Liga Syriens Mitgliedschaft einige Monate nach dem Ausbruch der Proteste gegen die Regierung von Machthaber Bashar al-Assad im März 2011 ausgesetzt. Die Organisation reagierte damals auf das gewaltsame Vorgehen der Regierung gegen die Demonstrationen. Seit März 2013 nimmt die syrische Opposition den Sitz des Landes bei der Arabischen Liga ein. Eine Rückkehr Syriens in die Arabische Liga ist nach Ansicht von Generalsekretär Aboul Gheit unausweichlich, sie erfordere aber einen arabischen Konsens.

Die wohl schwerste Krise in der Geschichte der Organisation löste der irakische Überfall auf Kuwait 1990 aus. Aufgrund des Streits über eine gemeinsame Irak-Politik kamen in den zehn folgenden Jahren nur zwei Gipfeltreffen zustande. Im Jahr 2000 wurde der Irak wieder in die Arabische Liga integriert. Zu erneuten Spannungen kam es 2003 und 2004 durch den von den USA angeführten Krieg im Irak sowie die Herausforderung durch den radikalislamischen Terror. Die derzeitige, schiitisch dominierte irakische Regierung unterhält enge Beziehungen zum Iran.

Spannungen erzeugte 2011 die saudi-arabische Militärintervention in Bahrain zur Niederschlagung der Proteste der dortigen schiitischen Bevölkerungsmehrheit gegen das sunnitische Herrscherhaus. Hinsichtlich des Libyen-Konflikts herrschte völlige Uneinigkeit innerhalb der Organisation. Von den 22 Mitgliedern hatten anfänglich nur sieben den vom UNO-Sicherheitsrat autorisierten internationalen Luftschlägen zum Schutz der libyschen Aufständischen zugestimmt.

Die Arabische Liga unterhält Vertretungen auch in nichtarabischen Staaten, wie in Österreich. 2012 hatte Österreich angekündigt, einen Beobachterstatus bei der Liga beantragen zu wollen. Bis heute wurde das Vorhaben aber nicht realisiert. Ein solcher Status solle es Österreich ermöglichen, sein besonderes Engagement für den Schutz der Religionsfreiheit und religiöser Minderheiten zu intensivieren, hieß es damals zur Begründung. Offiziell haben Brasilien, Eritrea, Indien, Venezuela und Armenien einen Beobachterstatus der LAS.