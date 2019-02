Nordische WM: Gigers Skitechniker werken im Hintergrund für Medaillen

Seefeld (APA) - Sie stehen im Container an der Schleifmaschine, präparieren und testen aus einer Vielzahl an Modellen die besten Langlaufski heraus. Die Skitechniker der ÖSV-Abteilung von Anton Giger arbeiten im Hintergrund für Medaillen bei der Heim-WM in Seefeld. Ohne perfektes Material sind keine Spitzenplätze möglich.

Die Mitarbeiter der 2010 gegründeten und seither von Giger geleiteten Abteilung für Entwicklung, Forschung und Innovation stehen unter zumindest gleich hohem Druck wie die Athleten. Ihre Leistungen entscheiden über Spitzenresultate, sie werden an ihren Kollegen der führenden Nationen wie Norwegen oder Deutschland gemessen. Deren früheren Vorteil hätten die Österreicher aber mittlerweile aufgeholt, erklärte Giger.

Im Langlauf beschränkt sich die Zahl der ÖSV-Skitechniker wegen der kleineren Athletenzahl auf acht, wobei drei Coaches in Doppelfunktion auch in der Ski-Präparierung tätig sind. Die Norweger, die die Starterfelder komplett ausnützen, beschäftigen in ihrem viele hunderttausend Euro teuren Truck laut Giger 14 bis 20 Personen.

In der Kombination sind hingegen zehn ÖSV-Techniker für den Langlaufbereich zuständig. „Da sind wir im Vergleich zu den großen Nationen sehr gut aufgestellt, da investieren wir sehr viel“, erklärte Giger gegenüber der APA. Die Norweger bekämen freilich Unterstützung aus dem Langlaufbereich. „Sie kommen mit einer geballten Ladung an Servicekompetenz, daher ist das eine spezielle Herausforderung“, betonte der 55-jährige Salzburger.

Unterschiedliche Bedingungen auf den Strecken erschweren die Skipräparierung. Sie reichen von tiefwinterlichen Verhältnissen bis zu besonnten Abschnitten mit Frühlings-Schnee. ÖSV-Testteams waren wochenweise in Seefeld, um die Bedingungen auf einzelnen Abschnitten zu beobachten. Doch das hätten auch die anderen Teams gemacht, ein Heimvorteil ergebe sich daraus nicht, stellte Giger fest. Entscheidend sind schließlich viier Dinge: Die Wahl des richtigen Skis, des Schliffs, des Wachses und der Handstruktur.

Im Gegensatz etwa zu den Norwegern setzt der ÖSV auf kleinere, mobilere Einheiten mit drei umgebauten Möbelwägen und Containern. Bei der Heim-WM ist alles vor Ort, auch die ansonsten im Kompetenzzentrum in Hall stationierte Schleifwerkstatt, in der Spezialist Martin Pfurtscheller Hand anlegt.

Giger, der frühere Alpinchef der ÖSV-Herren, geht in seinem neuen Job auf, Vielseitigkeit ist gefragt. So werden etwa in einer 40 m langen Schneewanne in einer Halle in Innsbruck ganzjährig Gleit- und Reibungstests der Ski durchgeführt, der ÖSV hat laut Giger in einer Entwicklungspartnerschaft mit der Wachsfirma HWK in den letzten zwei Jahre 220 neue Wachse codiert, man ist in der Stoffentwicklung für Sprung- und Abfahrtsanzüge tätig, produziert die Anzüge selbst und engagierte sich in der Entwicklung von Sprungbindung und Sprungschuh.

Die Kosten für Forschung und Entwicklung sind hoch, der ÖSV freut sich daher über die bei den Winterspielen in Pyeongchang im Gespräch Gigers mit Sportminister Heinz-Christian Strache in die Wege geleitete Unterstützung. „In den letzten Jahren haben wir leidvoll nach Norwegen geschaut, nun können wir mehr Maßnahmen setzen“, stellte Giger zufrieden fest.

Der ÖSV habe mehr als andere Länder in Technologie investiert, aber diese hätten staatliche Institute zur Unterstützung im Hintergrund, wie etwa das Institut für Sportgeräteentwicklung (IFS) in Deutschland. Bis 2020 soll es auch in Österreich ein Entwicklungsinstitut geben. „Da rührt sich was“, freute sich Giger.