Volleyball: Graz-Teams ab Freitag mit Heimvorteil um Cup-Titel

Graz (APA) - Traditionell fallen im österreichischen Volleyball die ersten Titelentscheidungen im Cup. Beim Final Four am Freitag und Samstag im Sportpark Graz gelten beide Grazer Teams als Titelanwärter, die Graz-Damen sind auch Titelverteidiger. Bei den Herren ist das nach drei Titeln in Folge das seit 17 Cup-Spielen ungeschlagene Amstetten.

Im Semifinale treffen die Niederösterreicher ab 14.00 Uhr auf Zweitligist St. Pölten, für 18.00 Uhr ist das Lokal-Derby der Grazer gegen Weiz angesetzt. Bei den Damen spielen um 16.00 Uhr SG Perg/Schwertberg und ATSC Klagenfurt um das erste Finalticket, die Grazerinnen bekommen es ab 20.00 Uhr im Schlager mit AVL-Tabellenführer Linz/Steg zu tun. Die auf ORF Sport+ übertragenen Finalspiele am Samstag sind bei den Damen für 17.45 Uhr und bei den Herren für 20.15 Uhr angesetzt.