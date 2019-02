Rodeln: Vize-Weltmeister Egger größte ÖRV-Hoffnung bei Weltcup-Finale

Sotschi (APA) - Die Saison der Kunstbahn-Rodler geht am Wochenende in Sotschi mit dem Weltcup-Finale zu Ende. Die einzige noch realistische Chance des österreichischen Teams auf einen Weltcup-Gesamtsieg gibt es im Herren-Einsitzer. Zwar sind die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller Zweite, allerdings 183 Punkte hinter dem Spitzen-Duo. Dem viertplatzierten Reinhard Egger fehlen aber nur 18 Zähler auf Rang eins.

Der 29-Jährige steht am Ende seiner bisher klar besten Saison, ein Stockerlplatz im Gesamtweltcup würde das noch krönen. „Das Ziel wären die Top Drei“, sagte Egger im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. „Das wäre schon cool, das zu schaffen. Das ganz große Ziel ist natürlich der Weltcup-Gesamtsieg. Dafür werde ich alles geben. Sollte ich aber nur Fünfter werden, war es trotzdem eine tolle Saison. Ganz so viel falsch machen kann ich also nicht.“

Seine tolle Ausgangsposition hat sich der zweifache Olympia-Teilnehmer sukzessive erarbeitet. Nach einem mäßigen Saison-Auftakt in Igls fuhr er im Dezember in Whistler seinen ersten Weltcup-Podestplatz ein und wurde auch zwei Wochen danach in Lake Placid Dritter. Dabei war ihm diese Bahn bisher so gar nicht gelegen. „Wenn man sich wohlfühlt, fühlt man sich auf jeder Bahn wohl“, stellte er nun fest, und mit dieser positiven Einstellung läuft es seither fast in jeder Eis-Röhre.

Besonders galt das zu Jahresbeginn in Königssee, wo es zu seinem ersten Weltcupsieg reichte. Es folgten ein zweiter Platz in Altenberg und Rang vier in Oberhof, wo es zugleich nur um Haaresbreite nicht zu EM-Bronze reichte. Dafür darf sich Egger seit Ende Jänner Vize-Weltmeister nennen. Lediglich eine Zehntel fehlte ihm in Winterberg zu Gold. Es sei zwar eine neue Situation für ihn, Erfolgreichster seines Teams zu sein. Als zu unterstützender Teamleader fühle er sich deswegen aber nicht.

Egger sieht ein Erfolgsgeheimnis darin, dass er im vergangenen Frühjahr in Strass im Zillertal seinem Beruf als Polizist nachgegangen ist. „Das war ein bisschen ein Kontrastprogramm zum Rodeln. Aber die drei, vier Monate ist das Training trotzdem nicht zu kurz gekommen.“ Ab Juli ging es zum ÖRV-Team, mit der neuen Schiene hatte er sich schnell „angefreundet“. „Und am Start habe ich mich durch die Bank verbessert, auch fünf Kilo an sportlicher Masse zugenommen.“

Mit dieser Basis kam Egger gut durch die Saison und schließlich nun nach Sotschi, wo es noch einmal fordernd wird, bevor es am 7. März wieder in den - diesmal etwas reduzierten - Polizeidienst geht. „Die Bahn steht sehr schwierig“, meinte er über die tückische Olympia-Bahn. Konkret gehe es darum, dass heuer vor diversen Kurven diverse Buckel seien. Diese würden es schwierig machen, den richtigen Einlenk-Zeitpunkt zu finden.

„Da hilft es dann schon, wenn man Erfahrung hat“, verdeutlichte Egger und stellte klar, dass es bei ihm da ganz gut bestellt sei. „Es gibt nicht mehr ganz so viele, die da schon seit sechs, sieben Jahren herfahren.“ Er selbst war bei den Spielen 2014 Achter geworden. Für diesmal favorisiert Egger aber Lokalmatador Semen Pawlitschenko. Dem Russen fehlen als Zweitem nur zehn Zähler auf den deutschen Leader Johannes Ludwig. Dessen Landsmann Felix Loch liegt drei Punkte vor Egger.

Zu vergeben sind noch 200 Zähler, Einzel- und Sprintbewerb stehen am Sonntag auf dem Programm. Kleine Chancen im Gesamtweltcup besitzen auch noch Olympiasieger David Gleirscher (6.) und Ex-Weltmeister Wolfgang Kindl (8.) mit 72 bzw. 111 Punkten Rückstand auf Ludwig. Für Steu/Koller geht es primär darum, den Platz hinter den Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken abzusichern. Bei den Damen ist deren Landsfrau Natalie Geisenberger der Titel kaum zu nehmen.

ÖRV-Cheftrainer Rene Friedl arbeitet mit seinen Athleten seit Dienstag auf der Bahn. „Sie hat ihre Tücken, ist technisch sehr anspruchsvoll und braucht viele Fahrten.“ Das gelte auch in Hinblick auf die an Sotschi vergebene WM 2020. „Wir haben den Trainingsplan im vergangenen Jahr bewusst darauf abgestimmt und im Frühjahr und Herbst jeweils eine Woche hier trainiert. Wir haben nach der EM gut regeneriert, wissen was zu tun ist und werden noch einmal alles rauslassen.“

