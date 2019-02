Kapsch TrafficCom meldet Gewinnsprung im 3. Quartal

Wien (APA) - Der börsennotierte Mautspezialist Kapsch TrafficCom hat im dritten Quartal 2018/19 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Der Umsatz stieg um 18,1 Prozent auf 197,2 Mio. Euro, der Betriebsgewinn (EBIT) um 57,1 Prozent auf 15,8 Mio. Euro. Das teilte Kapsch am Donnerstag in der Früh mit. Das Periodenergebnis verbesserte sich um 52,5 Prozent auf 13,5 Mio. Euro.

Über alle drei Quartale betrachtet gab es einen Umsatzanstieg um 5,2 Prozent auf 533,1 Mio. Euro. Das EBIT ging um 4,9 Prozent auf 33,6 Mio. Euro zurück - zum Halbjahr war es noch um 29,5 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Das Periodenergebnis sank um 4,5 Prozent auf 21,9 Mio. Euro. Beim Ergebnis je Aktie gab es einen Rückgang um 1,9 Prozent auf 1,77 Euro.

Mit einem starken dritten Quartal habe man die enttäuschenden Ergebnisse zu Beginn des Wirtschaftsjahres weitgehend wettgemacht, heißt es in der Mitteilung. Die Wertberichtigung eines Steuerguthabens in Brasilien in Höhe von 4,0 Mio. Euro habe allerdings ein noch besseres Ergebnis verhindert.

Das Finanzergebnis der ersten drei Quartale war mit -2,3 Mio. Euro negativ, aber um 1,8 Mio. Euro besser als der Vorjahreswert.

Der Free Cashflow lag mit -32,7 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von +40,6 Mio. Euro. Ausschlaggebend dafür seien gestiegene Forderungen und Lagerbestände. Aufgrund des negativen Free Cashflows und der Dividendenausschüttung (19,5 Mio. Euro) stieg die Nettoverschuldung auf 42,9 Mio. Euro (31. März 2018: Nettoguthaben von 16,2 Mio. Euro). Das entspricht einem Verschuldungsgrad von 18,3 Prozent. Die Eigenkapitalquote betrug 37,1 Prozent (31. März 2018: 37,0 Prozent).

Für das laufende Wirtschaftsjahr insgesamt erwartet Kapsch einen Umsatzanstieg. Das EBIT (exklusive Währungs- und Sondereffekte) werde voraussichtlich das Vorjahresniveau erreichen, heißt es. Vom Brexit im kommenden Frühjahr erwartet man sich keine besonderen Auswirkungen auf Kapsch.

