Telefonica verdiente 2018 dank weniger Schulden mehr

Madrid (APA/dpa-AFX) - Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat 2018 dank eines kräftigen Schuldenabbaus seinen Gewinn gesteigert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 3,3 Mrd. Euro und damit gut sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mitteilte.

Das laufende Geschäft warf allerdings weniger ab als im Vorjahr. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um knapp vier Prozent auf 15,6 Mrd. Euro.

Im laufenden Jahr will die Telefonica-Führung den Umsatz um etwa zwei Prozent steigern. Dabei sind Währungsschwankungen und andere Effekte herausgerechnet. Der operative Gewinn soll im gleichen Maß zulegen. Die Aktionäre können sich für 2019 bereits auf eine stabile Dividende von 40 Cent je Aktie einstellen.

Am Vorabend hatte Telefonica angekündigt, sich von ihrem Geschäft in drei Staaten Mittelamerikas zu trennen. Das Unternehmen verkauft seine Tochtergesellschaften in Costa Rica, Panama und Nicaragua für 1,65 Mrd. US-Dollar (145,5 Mrd. Euro) an den luxemburgischen Mobilfunkbetreiber Millicom.

