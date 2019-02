Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar im Plus erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Donnerstag mit sehr freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 13 Punkte über dem Schluss-Stand vom Mittwoch (3.061,64) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.055,00 und 3.090,00 Einheiten.

Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.080,00 Punkten aus. Am Mittwoch hatte der ATX um 1,32 Prozent höher bei 3.061,64 Punkten geschlossen. Auch an den europäischen Leitbörsen zeichnet sich eine freundliche Eröffnung ab. Für Unterstützung sorgte einmal mehr die Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf damit vertraute Personen, dass China und die USA an Memoranden für ein Handelsabkommen arbeiteten.

In Europa werden die Einkaufsmanagerindizes für das laufende Monat im Verarbeitende Gewerbe und für Dienstleister veröffentlicht und aus den USA folgen am Nachmittag die viel beachteten Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter. An der Wiener Börse sorgt unterdessen eine ganze Reihe an Zahlenvorlagen für Impulse. Neben UNIQA und Kapsch TrafficCom werden Valneva und Do&Co Ergebnisse präsentieren.

Der Versicherungskonzern UNIQA hat 2018 den Gewinn erhöht und mehr Prämien eingenommen. Das Konzernergebnis stieg 2018 um mehr als 70 Mio. Euro bzw. 41,6 Prozent auf 243,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich um 11,3 Prozent auf 294,6 Mio. Euro, das Periodenergebnis um 27,5 Prozent auf 235,1 Mio. Euro. Hauptgrund für den Anstieg sei der Verkauf der Casinos-Anteile gewesen. Die Dividende soll zum siebenten Mal in Folge steigen und von 51 auf 53 Cent angehoben werden, teilte das Unternehmen in der Früh mit. Am Dienstag gingen die Aktien von UNIQA um 1,02 Prozent fester auf 8,39 Euro aus dem Handel.

Der Mautspezialist Kapsch TrafficCom hat unterdessen im dritten Quartal 2018/19 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Der Umsatz stieg um 18,1 Prozent auf 197,2 Mio. Euro, der Betriebsgewinn (EBIT) um 57,1 Prozent auf 15,8 Mio. Euro. Das Periodenergebnis verbesserte sich um 52,5 Prozent auf 13,5 Mio. Euro. Am Vortag schlossen die Kapsch-Titel um 0,15 Prozent höher auf 33,75 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

~ Post +3,00% 35,04 Euro Semperit +2,99% 12,42 Euro voestalpine +2,93% 26,33 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

~ Marinomed -2,58% 75,50 Euro AG -2,11% 32,40 Euro Warimpex -1,26% 1,18 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA098 2019-02-21/08:49