„Junger“ Hörsaal: Seit 2004 zog „KinderUni Graz“ 37.000 Besucher an

Graz (APA) - Seit 15 Jahren können Eltern in der Steiermark schon ihre Kinder in den Hörsaal schicken. Im Rahmen der „KinderUni Graz“ bieten Wissenschafter der Universitäten Kindern und Jugendlichen ganzjährig Einblicke in Wissenschaft und Forschung. Die Industriellenvereinigung Steiermark bemüht sich mit dem Projekt „Explore Industry“ die Technikbegeisterung des steirischen Nachwuchses zu fördern.

Seit dem Jahr 2004 haben mehr als 700 Wissenschafter der steirischen Unis und Fachhochschulen rund 37.000 Schülern im Alter zwischen acht und 14 Jahren den Alltag der Wissenschaft und Forschung erleben lassen, schilderte Projektleiterin Jutta Fenk-Esterbauer im Gespräch mit der APA. Die 1.900 Veranstaltungen waren und sind nach wie vor kostenfrei: „Unsere Vorlesungen, Workshops und öffentlichen Events sind gratis, um allen Interessierten - unabhängig von ihrer sozialen Herkunft - zu zeigen, dass Experimentieren und Lernen Spaß machen“, hob Fenk-Esterbauer hervor.

„Bewegung“ ist beispielsweise das Thema der „KinderUni Graz“ des laufenden Studienjahres. In den Veranstaltungen geht es um Mobilität in Vergangenheit und Zukunft ebenso, wie um Stürme im Sonnensystem oder Reisen durch die Welt der Kinder- und Jugendbücher, erläuterte die Projektleiterin. Pro Jahr finden zudem zwei Workshop-Wochen für 3./4. Volksschulklassen sowie 1./2. Klassen der Unterstufe (NMS/AHS) statt. „Wir besuchen unter anderem die Unfallforscher an der TU Graz, schauen uns das Institut für Physik der Uni Graz oder die Biobank an der Med-Uni Graz an“, gab Fenk-Esterbauer Einblick in das Programm. „Einige wenige Workshopplätze sind noch buchbar“, so die „KinderUni Graz“-Mitarbeiterin.

Mit zwei Events will man anlässlich des 15. Geburtstags besondere Akzente setzen: Die Wissenschaftsshow mit den Science Busters am kommenden Dienstag in der Aula der Universität Graz sei allerdings bereits ausreserviert, schilderte die Projektleiterin. Für den 24. September ist die zweite Großveranstaltung mit Kinderbuchautor Thomas Brezina an der Fachhochschule Joanneum geplant.

Ab Mitte April werde das Sommerferienprogramm online abrufbar sein. Hier bietet die „KinderUni“ in den ersten vier Sommerferienwochen ganztägig Möglichkeiten zum Forschen und Experimentieren mit Grazer Wissenschaftern, auch Expeditionen stehen am Programm. Pro Woche und Kind falle hier jedoch ein Unkostenbeitrag von 115 Euro an.

Technikbegeisterung zu fördern und bereits Kinder im Volksschulalter mit den Produktionsschritten der steirischen Industrie in Berührung zu bringen, ist das Ziel von „Explore Industry“ der Industriellenvereinigung (IV) Steiermark. Neben dem Grazer Maschinenbauer Andritz AG und der Energie Steiermark bietet ab sofort auch der Intralogistikspezialist Knapp AG in Hart bei Graz Betriebsrundgänge für Acht- bis Vierzehnjährige an, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der IV Steiermark.

Die jungen Besucher können mit ihren Schulkameraden drei Stunden lang hinter die Kulissen steirischer Industriebetriebe blicken und lernen Produktionsabläufe und spielerisch kennen. „Wir machen unsere Arbeitsschritte, Berufsbilder und Produkte spielerisch zugänglich und möchten den jungen Besucherinnen und Besuchern auf eine für sie begeisternde Art zeigen, wie vielfältig und vor allem spannend Technik ist“, so Christian Grabner, CFO der KNAPP AG.

Die IV Steiermark hat das Projekt initiiert und koordiniert die Aktivitäten: „Wir wissen, dass gerade im Volksschulalter der Wissensdurst sehr groß ist und viele Themen, die für Kinder und Jugendliche interessant sind, mit anschaulichen Betriebsbesuchen optimal vertieft werden können“, sagte der steirische IV-Geschäftsführer Gernot Pagger. Die Touren werden bis auf weiteres kostenlos angeboten. Das Projekt richtet sich in erster Linie an Schulklassen und Jugendgruppen, auf Anfrage beim jeweiligen Unternehmen könne das Programm auch auf andere Besuchergruppen ausgerichtet werden.

(S E R V I C E - Programminfos zur „KinderUni Graz“ auf: www.kinderunigraz.at. Werkserkundungen in den „Explore Industry“-Unternehmen sind über die Website www.explore-industry.at buchbar. )

