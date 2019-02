G mit Milliardenverlust nach Affäre

Zürich (APA/Reuters) - Beim Schweizer Fondsanbieter G haben Anleger nach der Suspendierung eines Fondsmanagers im vergangenen Jahr Milliarden abgezogen. Die verwalteten Vermögen in beiden Geschäftsfeldern lagen Ende Dezember zusammengenommen bei 132,2 Mrd. Franken (116,6 Mrd. Euro) - nach 139,1 Milliarden Ende November. Dazu trug auch die Talfahrt an den Märkten bei, wie GAM am Donnerstag mitteilte.

Wegen Abschreibungen auf überteuerte Übernahmen stand 2018 ein Verlust von 929,1 Mio. Franken. Daher sollen die Aktionäre keine Dividende erhalten. Zudem sollen die Boni für die Geschäftsleitung im Jahresvergleich um 59 Prozent auf 5,6 Mio. Franken sinken.

Auslöser der Krise bei GAM war die Suspendierung eines wichtigen Fondsmanagers Ende Juli. Das Unternehmen wirft ihm Verstöße gegen interne Richtlinien vor, die etwa die Annahme von Geschenken und Einladungen regeln. Mittlerweile habe GAM den Fondsmanager entlassen, erklärte die Firma. Nach dem Vorfall liquidierte die Gesellschaft auch die von dem Mann verwalteten Fonds. Aber auch aus anderen Anlagevehikeln zogen die Anleger Geld ab.