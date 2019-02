61-Jähriger bei Forstunfall im Burgenland schwer verletzt

Neutal (APA) - Ein 61-Jähriger ist gestern, Mittwoch, Mittag bei Holzschlägerungsarbeiten in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) schwer verletzt worden. Der Mann wollte eine etwa 13 Meter hohe Föhre fällen. Der Baum verfing sich jedoch im Geäst anderer Bäume. Beim Versuch, die Föhre freizumachen, stürzte er. Der 61-Jährige zog sich Verletzungen am Bein zu, so die Polizei am Donnerstag.

Ein Zeuge alarmierte die Einsatzkräfte. Der Mann wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in ein Krankenhaus geflogen.