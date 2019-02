Börse Tokio schließt moderat im Plus, Nikkei-225 legt 0,15% zu

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Donnerstag moderat im Plus geschlossen. Der Nikkei-225 Index verbuchte ein Plus von 32,74 Punkten oder 0,15 Prozent auf 21.464,23 Zähler. Der Topix Index stieg um zaghafte 0,03 Punkte (oder 0,00 Prozent) auf 1.613,50 Einheiten. 1.017 Kursgewinnern standen 993 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 100 Titel.

Die asiatischen Börsen haben nur leicht von positiven Signalen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit profitiert. China und die Vereinigten Staaten arbeiten derzeit an mehreren Memoranden, die als Basis für ein endgültiges Handelsabkommen dienen sollen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Personen.

Bremsend wirkten negative Industriezahlen aus Japan. Japans Industrie ist im Februar erstmals seit mehr als zweieinhalb Jahren wieder geschrumpft. Das zeigt der Markit/Nikkei-Einkaufsmanagerindex für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das Barometer sank auf 48,5 und damit unter die Marke von 50 Punkten. Werte darüber signalisieren eine expandierende Geschäftstätigkeit.

Unter den Einzelwerten konnten in Tokio die Aktien von einigen exportorientierten Unternehmen klar zulegen. Die Titel des Baumaschinenherstellers Komatsu zogen 3,8 Prozent hoch. Honda Motor beschleunigten um 2,3 Prozent. Die Aktien des Schwergewichtes Sony verteuerten sich um 1,3 Prozent.

