Lebensgefährtin von serbischer Ministerpräsidentin Brnabic bekam Baby

Belgrad (APA) - Die langjährige Lebensgefährtin der serbischen Ministerpräsidentin Ana Brnabic, Milica Djurdjic, hat ein Kind zur Welt gebracht. Der Sohn, der den Namen Igor trägt, wurde am Mittwoch in einem Belgrader Krankenhaus geboren, berichtete die Tageszeitung „Blic“ am heutigen Donnerstag.

Brnabic (43), die erste serbische Amtsträgerin, die sich offen zu ihrer Homosexualität bekennt, hat wegen der Geburt des Kindes kurzfristig ihre zuvor geplante Reise nach Brüssel abgesagt. Aus ihrem Kabinett wurde mitgeteilt, dass die Absage wegen „anderer Verpflichtungen“ der Ministerpräsidentin geschehen sei. Die serbische Öffentlichkeit hatte erst vor wenigen Wochen erfahren, dass Djurdjic, Ärztin in einem Belgrader Krankenhaus, schwanger war. Über den leiblichen Vater des Kindes wurde, wie in solchen Fällen üblich, nichts bekannt.

Brnabic bekleidet das Ministerpräsidentenamt seit Juni 2017. Offiziell parteilos, gilt sie als eine der engsten Mitarbeiterinnen von Präsident Aleksandar Vucic.