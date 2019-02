Eishockey: Vanek unterlag mit Detroit den Chicago Blackhawks

Detroit (APA) - Die Detroit Red Wings mit Thomas Vanek haben am Mittwoch in der nordamerikanischen Eishockeyliga (NHL) einen 1:4-Rückstand wettgemacht und doch noch verloren. Die Red Wings bezogen gegen die Chicago Blackhawks mit 4:5 nach Verlängerung die dritte Niederlage hintereinander. Wenige Tage vor Ende der Transferzeit am Montag hat Detroit aussichtslose 14 Punkte Rückstand auf die Play-off-Plätze.

Detroit war mit einem Drei-Tore-Handicap ins Schlussdrittel gegangen, holte dank Dylan Larkin (45.) und Andreas Athanasiou (46./PP, 59.) aber noch einen Punkt. In der Verlängerung entschied Patrick Kane mit seinem 38. Saisontreffer die Partie.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch: Detroit Red Wings (mit Vanek) - Chicago Blackhawks 4:5 n.V., Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 7:1, Calgary Flames - New York Islanders 4:2, Vegas Golden Knights - Boston Bruins 2:3 n.P.