Umgekippter Lkw behinderte Frühverkehr auf Rheintalautobahn A14

Bregenz (APA) - Ein umgekippter Lkw hat am Donnerstag für erhebliche Behinderungen auf der Rheintalautobahn (A14) gesorgt. Diese dauerten bis in die späten Vormittagsstunden an, es bildeten sich bis zu zehn Kilometer lange Staus. Nach Angaben der Asfinag hatte das Fahrzeug Lebensmittel geladen, die Fracht musste vor der Bergung umgeladen werden.

Zu dem Unfall zwischen Hohenems und Götzis in Fahrtrichtung Tirol kam es bereits gegen 5.00 Uhr. Zunächst war eine Fahrspur für den Verkehr offen, zeitweise mussten wegen der Bergungsarbeiten aber beide Fahrstreifen gesperrt werden, so die Polizei. Auch die Auffahrt Hohenems in Richtung Tirol wurde wegen des Unfalls geschlossen. Die Autobahnmeisterei Hohenems musste die tonnenschwere Fracht mit Unterstützung der Feuerwehr erst umladen, bevor der umgestürzte Lkw mittels schweren Kranfahrzeugen wieder aufgestellt werden konnte. Die Sperre der Autobahn war bis 11.00 Uhr angesetzt.