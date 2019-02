Slowenische Großbank NLB mit Gewinnrückgang

Ljubljana (APA) - Sloweniens größte Bankengruppe, die Nova Ljubljanska banka (NLB), hat im Vorjahr einen Nettogewinn von 203,6 Mio. Euro verzeichnet. Das sei um 10 Prozent weniger als 2017, hieß es aus der Bank. Der Gewinnrückgang wurde zum größten Teil auf einen höheren Steueraufwand zurückgeführt.

Die Bilanzsumme der NLB-Gruppe stieg im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 12,74 Mrd. Euro. Der Anteil der faulen Kredite sank im Vorjahr um 2,3 Prozentpunkte und lag Ende 2018 bei 6,9 Prozent.

Die NLB-Gruppe wurde im vergangenen Herbst durch einen Börsengang privatisiert. Der slowenische Staat hält derzeit 35 Prozent an der Bank, der Anteil soll heuer auf 25 Prozent plus eine Aktie gesenkt werden. Der Rest befindet sich in Streubesitz. Die größten Aktionäre sind die US-Finanzfirma Brandes Investment Partners (6,7 Prozent) und die Entwicklungsbank EBRD (6,25 Prozent).