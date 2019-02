Nordische WM: Factbox Skilanglauf - Skiathlon Damen und Herren

Seefeld (APA) - Factbox zum WM-Skiathlon der Damen und Herren im Skilanglauf in Seefeld am Samstag (11.00 bzw. 12.30 Uhr):

ÖSV-Teilnehmer (2): Teresa Stadlober bzw. Bernhard Tritscher

Damen (15 km - 7,5 km klassisch/7,5 km Skating):

WM-Ergebnis 2017 in Lahti: 1. Marit Björgen (NOR) - 2. Krista Pärmäkoski (FIN) - 3. Charotte Kalla (SWE). Weiter: 6. Teresa Stadlober

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang: 1. Charlotte Kalla (SWE) - 2. Marit Björgen (NOR) - 3. Krista Pärmäkoski (FIN). Weiter: 7. Teresa Stadlober (AUT)

Herren (30 km - 15 km klassisch/15 km Skating):

WM-Ergebnis 2017: 1. Sergej Ustjugow (RUS) - 2. Martin Johnsrud Sundby (NOR) - 3. Finn Haagen Krogh (NOR). Weiter: 31. Max Hauke (AUT)

Olympia-Ergebnis 2018: 1. Simen Hegstad Krüger (NOR) - 2. Martin Johnsrud Sundby (NOR) - 3. Hans Christer Holund (NOR). Weiter: 27. Max Hauke (AUT)